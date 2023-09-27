Генеральная уборка в Хатанге. Как спасти арктический поселок с 400-летней историей

Русское географическое общество занимается очисткой Заполярья уже несколько лет, с 2022-го все проекты этого направления объединили под брендом "Арктика. Генеральная уборка". Ее уже провели на островах Кильдин и Врангеля на Чукотке — вывезли 300 т металлолома с полным циклом очистки территорий. В этом году очередь дошла до Хатанги — 398-летнего поселения в Красноярском крае на берегу одноименной реки, впадающей в море Лаптевых

В конце лета прошел первый этап экспедиции. Специалисты и волонтеры изучили окрестности, взяли образцы для исследований и вместе с сотрудниками Минобороны и местными жителями очистили береговую линию от мусора, копившегося десятилетиями. На следующий год команда Русского географического общества (РГО) возьмется за уборку с новыми силами, а пока ей предстоит много камеральной подготовительной работы.

В планы входит не только очистка Хатанги от техногенного мусора, но и в прямом смысле возрождение некогда процветавшего поселка: защита берега от обрушений, развитие научного и туристического потенциала — через поселок запускаются маршруты по окрестным достопримечательностям и на Северный полюс, строятся важные инфраструктурные объекты. Промежуточный итог, к которому стремится РГО, — включение Хатанги в число опорных населенных пунктов Арктической зоны России и воплощение в жизнь долгосрочного плана развития.

Откуда мусор и что с ним делать?

Когда-то жизнь в Хатанге била ключом. Здесь базировались военная часть и геологические экспедиции. Поселковые клубы устраивали крупные праздники, морской порт принимал грузы, оленеводы складировали мясо в местные ледники — специальные хранилища в вечной мерзлоте, рыбозавод обрабатывал богатые уловы омуля и нельмы, авиация курсировала между поселками и везла все необходимое с Большой земли.

Село Хатанга © Александр Рюмин/ ТАСС

"Сейчас в Хатанге проживают 2,4 тыс. человек, а раньше, в 1980-е, было 12 тыс. Дважды в неделю прилетали самолеты из Москвы и каждый день из Красноярска, — рассказывает руководитель экспедиции и глава Красноярского регионального отделения РГО Игорь Спириденко. — В советское время Арктическая зона очень активно развивалась, ресурс был просто неограниченный. Шло накопление бочек с топливом, накопление различных конструкций из металла, бетона. Но в 90-е годы этот процесс, как и многие другие, остановился. А в Арктике все, если остается без поддержки, очень быстро приходит в упадок из-за климата. Все ведь только завозили, потому что вывозить очень дорого и далеко".

Сегодня Хатанга, по словам представителей РГО, — "один большой объект накопленного экологического вреда": вся береговая линия и тундра вокруг усеяны металлоломом и ржавеющими емкостями с опасными нефтепродуктами. Максимально экологично бороться с ним можно, перерабатывая на месте или вывозя на Большую землю морем.

"С Хатангским торговым морским портом вели переговоры. Суда порожняком идут на Архангельск, а только назад идут груженые — северный завоз. Они готовы нам помочь с вывозом мусора, — говорит Спириденко. — Из девяти свалок здесь только одна находится в регистре. Мусоросжигательный комплекс здесь есть, но вокруг тундра, которая долго восстанавливается, и из вариантов — сжигать или перерабатывать — мы склоняемся ко второму".

© Александр Рюмин/ ТАСС

Специалисты РГО предложили комплексный проект, который поможет не только переработать металлолом, но и решить проблему постоянно обваливающегося из-за подмывов берега реки. Для этого нужно доставить в Хатангу небольшой цех передельной металлургии, чтобы из лома сделать габионную сетку, укрепляющую берег, и заполнить ее камнем.

"Работы могут быть выполнены в пределах следующего сезона c момента, когда все необходимое завезут в зимний сезон по зимникам. В этот же период налаживается изготовление прута и арматуры, и после ледохода следующего года начинается бутование в габионную сетку местного камня", — делится планами куратор экспедиции по науке, сотрудник Центра геоматики Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Ярослав Лебедев. Изыскания для их осуществления начнутся уже в 2024 году.

Генеральная уборка

Рекогносцировочный этап экспедиции "Арктика. Генеральная уборка" прошел в августе. Тогда 70 добровольцев, специалистов и военных из экологического подразделения почистили около 3 км береговой линии — было вывезено примерно 200 т мусора. Научные волонтеры РГО изучили местность и взяли образцы грунта для геохимических исследований.

© Александр Рюмин/ ТАСС

"Анализ грунтов проведут уже в специальной лаборатории, — рассказывает волонтер из научной группы, студентка-геоэколог из СпбГУ Светлана Шацкова. — Это одно из направлений, которым мы занимаемся. Еще мы описываем флору, которая здесь есть, — она может быть индикатором загрязнений. Это нужно, чтобы увидеть максимально экологически рискованные точки. Анализ даст нам информацию, насколько они загрязнены, будет составлена карта с рекомендациями для плана по очистке".

Светлана в Арктике впервые. Ее специальность — изучение окружающей среды полярных регионов, Заполярье для нее — важная часть практики.

"Ребят отбирали по нескольким направлениям: одни с техническими специальностями и опытом для очистки Арктики, а другие — молодые ученые, которые прибыли по линии слета молодежного клуба РГО. Он проходит прямо здесь, — рассказывает директор департамента молодежной политики РГО Антон Юрманов. — Третий блок — медиаволонтер, девушка занимается съемками документальных фильмов. И четвертый блок — это инклюзивные добровольцы, их у нас в этом году трое — тех, кто уже прошел подготовку и закалку в экспедициях перед этим".

РГО первым в России начало заниматься инклюзивным волонтерством — люди с ограниченными возможностями здоровья вовлекаются в работу наравне с остальными участниками экспедиций. За пять лет в проектах РГО поучаствовали 25 человек с ОВЗ.

Специалисты РГО и Центра экологической промышленной политики ежедневно проводили для волонтеров лекции и занятия, посвященные темам экологии и охраны окружающей среды. В свободное время им показывали местные достопримечательности и даже провели турнир по баскетболу — команды добровольцев соревновались с местными жителями в спортзале поселкового клуба.

© Кирилл Вериго/ ТАСС

Для экспедиции, по словам руководства, очень важно было привлечь к уборке самих хатангцев. Впрочем, долго уговаривать никого не пришлось — жители поселка сами охотно выходили очищать берег от мусора.

"Это хорошо, что нашим жителям пример показали, что надо убираться. У нас пока некоторые люди в отпуске, правда. Но с каждым годом, думаю, люди будут подтягиваться", — рассказывает сотрудница местной администрации и экскурсовод Надежда Котельникова. По национальности она нганасанка — представительница древнего и очень малочисленного народа, который наряду с долганами, ненцами и эвенками живет в Хатанге.

Что ждет поселок

К ноябрю 2023 года по поручению президента России Владимира Путина должен быть составлен перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, то есть городов и сел, расположенных в ключевых для обеспечения безопасности местах, обладающих сырьевым и инфраструктурным потенциалом. К июлю 2024 года — разработан мастер-план их развития на 10 лет. Хатанга, по словам Игоря Спириденко, может получить такой статус, что даст импульс ее социально-экономическому росту, развитию жилищного фонда, увеличению количества жителей. Но необходимо, чтобы Хатанга показала себя с лучшей стороны уже сейчас: для этого РГО разработало мастер-план для развития туризма, проект научно-образовательного кластера и инфраструктуры поселка.

"У нас есть новый аэропорт, мощная взлетно-посадочная полоса, есть порядка 300 летных дней в году — уникальные погодные условия. И еще есть 400-летие через два года, которое позволит привлечь немалые деньги из бюджета Красноярского края (администрация региона приняла программу развития поселения до конца 2026 года — прим. ТАСС). Если у нас получится все это проработать, то можно будет спокойно заявлять Хатангу как один из опорных пунктов Арктической зоны Российской Федерации", — считает Игорь Спириденко.

© Александр Рюмин/ ТАСС

РГО в 2023-м уже открыло несколько собственных туристических маршрутов из Хатанги по следам великих русских первопроходцев: путешествие на Анабарское плато с рыбалкой, знакомством с культурой коренных народов и фотосафари, а также вдоль реки Котуй. В самом поселке запланировано открытие музея мамонта и ледового отеля, вырубленных в вечной мерзлоте, и этнодеревни.

Однако главный туристический проект РГО — это маршруты через Хатангу на географическую точку Северного полюса. Ранее путь туда лежал через архипелаг Шпицберген в Норвегии, но с 2024 года перелеты до возрожденного ледового лагеря "Барнео" будут идти через Хатангу — этот путь более удобен. Тестовые перелеты уже успешно состоялись в этом году.

"Первый раз у нас было несколько тестовых туристических полетов. Вместе с нашими партнерами мы оборудовали взлетно-посадочную полосу на мысе Баранова на острове Большевик архипелага Северная Земля. Туда прилетели самолеты первый раз за 30 лет благодаря этой инициативе. Это было открытие маршрута через Хатангу", — рассказал Спириденко.

Работу в Хатанге в ближайшее время планирует и Минобороны. Экологические подразделения Центрального военного округа запланировали очистку неиспользуемых военных городков.

Однако на Хатанге РГО останавливаться не планирует. Уборка поселения и его окрестностей должна стать своеобразным полигоном для масштабного проекта "Арктика. Генеральная уборка", отработанные здесь схемы будут применять по всей Российской Арктике — работы по ее очистке предстоит еще очень много.

Кирилл Вериго