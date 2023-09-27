Эксперт: России может понадобиться еще одна верфь для строительства танкеров для Арктики

Проекты необходимо обеспечить танкерным флотом класса Arc-7, отметил управляющий директор компании "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. России, возможно, придется построить еще одну верфь для строительства танкеров для арктических проектов и развития Северного морского пути. Об этом заявил управляющий директор компании "Выгон Консалтинг" Григорий Выгон на пленарной сессии "Дальний Восток: новые перспективы для нефтегазового и энергетического сектора" форума "Нефть и газ Сахалина".

"Проблема, которая есть, если говорим про арктические проекты - это танкерный флот <...> По-видимому нам нужно думать о том, чтобы строить новую верфь, чтобы обеспечить наши проекты танкерным флотом класса Arc-7", - сказал он.

Международный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина - 2023" открылся в среду в Южно-Сахалинске. Три дня, до 29 сентября включительно, здесь будут проходить круглые столы, встречи один на один с операторами проектов, дебаты, панельные дискуссии и подписания стратегических соглашений с правительством Сахалинской области, а также выставочная экспозиция предприятий добычи, транспортировки и переработки углеводородов. В мероприятии примут участие более 1 тыс. экспертов. Помимо российских гостей ожидаются бизнес-делегации из Китая, Вьетнама и Индии.

В этом году форум отметит свое 27-летие. Первые девять лет он проходил в Лондоне с целью привлечения инвестиций и партнеров в нефтегазовые проекты Сахалинской области, затем - в Южно-Сахалинске.