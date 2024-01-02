Зимние забавы без строгих правил. Во что играли жители Севера и Дальнего Востока

Зима в Арктике, как и на большей территории Дальнего Востока, длится далеко не три месяца. Мороз стоит такой, что лишний раз из дома выходить не хочется. Но издревле большую часть светового дня люди, жившие в восточной части России, работали и в таких условиях. Оставалось у них немного времени и на зимние игры и забавы. О том, во что играли предки удэгейцев, эскимосов, якутов, эвенков и бурят, какие традиционные развлечения сохранились до наших дней

Ударом — по костям

"В какие игры раньше играли люди, определялось типом хозяйствования. Буряты — исторически народ кочевой, скотоводы, отсюда много игр с костями домашних животных. Традиционное разбивание тыльной стороной ладони хребтовой кости быка или коровы — "хээр шаалган" — было своего рода обрядом инициации для молодых мужчин: разбив кость, мальчик обретал статус юноши", — рассказал доцент кафедры музеологии и наследия Восточно-Сибирского института культуры Чингис Аханянов.

Заготовкой костей занимались во время забоя скота, в конце осени — начале зимы. Их вываривали и очищали от мяса. Длина одного такого снаряда — 30 см, ширина — 6 см, а толщина — около 6 мм. Состязания начинают с костей потоньше — разбившие их продолжают борьбу и переходят в следующий круг. Сломать кость не так просто — резкий удар производят тыльной стороной ладони. Случается, что участники таких игр разрезали ладони и даже ломали руки — ведь с каждым этапом толщина и крепкость костей повышается.

Фестиваль по разбиванию хребтовой кости в Бурятии © Евгений Коноплев/ ТАСС

Аханянов отметил, что практически все игры бурят были направлены на развитие силы, выносливости, меткости и ловкости. Так же было и у эвенков, которые часто соревновались между собой в метании "маута" — аркана или в "куркате" — командном перетягивании палки.

Те же навыки развивали, играя, и удэгейцы — народ, живущий на территории Приморского и Хабаровского краев, например, при состязании "мосини" — борьбе на поясах. "Зимний мороз добавлял остроты, ведь соперники были обнаженными по пояс. Ухватившись за специальные кожаные ремни друг друга, борцы старались повалить противника спиной на снег и удержать в таком положении некоторое время. Коронным приемом бикинских удэгейцев был бросок через бедро", — рассказала младший научный сотрудник лаборатории антропологии Северной Пасифики Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Арина Левченко.

На оленях и с собаками

Удэгейцы традиционно соревновались в беге на камусных лыжах, изготовленных из шкуры голени оленей или лосей, — это позволяло легче взбираться по склонам. С такими лыжами совершались целые забеги по замерзшим руслам рек на расстояние от 1 до 2,5 км лишь с одной палкой в руках. Более экстремальный вариант — скоростной спуск с сопки. Также молодежь развлекалась, катаясь на национальной обуви из сыромятной кожи — олочах: для этого подошву замачивали и ждали, когда она замерзнет — для лучшего скольжения.

Часто в играх народов Дальнего Востока использовался мяч, сшитый из шкур и обтянутый кожей животных. У эвенков это была забава под названием "мачикат" — инвентарь пинали ногами, соревнуясь по принципу эстафеты.

Эскимосский вариант отличался: две команды на поле пытались завладеть мячом, чтобы передать его самому главному — "маме". "Обычно в мяч играют летом, но эскимосские дети доставали его только зимой, когда возле яранг вырастали огромные сугробы", — рассказала председатель Инуитского приполярного совета Чукотки Валентина Леонова. Задача каждой из двух "мам" после того, как дети "добыли" и принесли ей трофей, — не только подбрасывать мяч ногами и ловить его, приговаривая специальные слова, но и не свалиться со снежной кучи — иначе неизбежно следовала замена капитана.

Собаки — верные и незаменимые спутники охотников удэгейцев, они тоже принимали участие в зимних забавах, в том числе в лыжных гонках на 150−200 м. Выигрывала самая быстрая и сплоченная пара — наездник и его собака.

Гонки на оленьих упряжках на Таймыре © Денис Кожевников/ ТАСС

Якуты традиционно состязались в гонках на оленьих упряжках, которые были частью так называемого северного многоборья. "Также это гонки на верховых оленях, северная борьба на снегу и буксировка лыжника оленем, — рассказал инструктор-методист Республиканского центра национальных видов спорта им. В. Манчаары "Модун" Дмитрий Сергеев. — Популярными играми были прыжки через нарты, метание аркана из тонких ремней оленьей кожи".

Принцип энергосбережения

Альтернатива играм на свежем воздухе — игры, в которые играли в жилище: все-таки при минус 60 много времени на улице не проведешь. Именно в юрте, сидя рядом с очагом, буряты издавна соревнуются в "шагаай наадан". Суть игры в сбивании одной косточки (косточки-цели) любой другой. Используются при этом небольшие бараньи таранные косточки, которые в зависимости от положения на поверхности обозначают "табан хушуун мал" — традиционные пять видов скота: овцу, козу, корову, лошадь и верблюда. Это игра на смекалку, счет и память: участникам игры нужно запомнить, какая сторона бараньей лодыжки, "шагай", какому из пяти животных соответствует. Нужно помнить и о других правилах: "шагай" бьют средним пальцем правой руки, выигранные лодыжки забирают только левой рукой, при щелчке и при собирании выигранных лодыжек нельзя задевать остальные лодыжки, а при подготовке к щелчку нельзя, нацелившись на одну пару, переходить на другую. Выигрывает тот, кто собрал больше всего лодыжек.

"Жестких правил в играх с костяшками-альчиками (надпяточная или таранная, располагающаяся в голеностопе, кость овцы, барана или другого мелкого рогатого скота — прим. ТАСС) не было — существовало много вариаций", — отметил Чингис Аханянов. Эта игра, как и разбивание хребтовой кости, и сейчас популярна в Бурятии. В последние годы в республике проводятся фестивали традиционных игр. Силачи и ловкачи соревнуются на национальных праздниках, в том числе во время Сагаалгана — буддийского Нового года, который отмечается в конце зимы.

Празднование буддийского Нового года (Сагаалгана) в Бурятии © Евгений Епанчинцев/ ТАСС

"Еще один исторический факт — у бурят популярностью пользовалась игра в "шатар" — шахматы. В XIX веке это была не редкость, есть документальное подтверждение — бурятские ламы (священнослужители — прим. ТАСС) обыгрывали декабристов", — сказал Аханянов.

Правила бурятских шахмат несколько отличаются, делая эту игру более затяжной — идеальной для зимних вечеров. Так, пешка — "хубуун" (означает "дитя") в "шатар" всегда ходит только на одно поле вперед, рокировка не делается, а если у одного игрока остается один король — объявляют ничью.

Собирательница и хранительница удэгейской культуры, экскурсовод национального парка "Бикин" и старейшина села Красный Яр Наталья Канчуга рассказала, что в ее детстве, в 1960−70-е годы, чтобы развлечь детей долгими зимними вечерами, взрослые раскаляли на плите маньчжурские орехи. Скорлупа трескалась, и дети вытаскивали мякоть спичками или специальными заостренными палочками. "Мы соревновались, кто больше орехов съест. Каждая семья заготавливала их на зиму в огромном количестве — и как лакомство, и как лекарство", — отметила старейшина.

Еще одно развлечение удэгейских детей, которое передается из поколения в поколение, — "игра в камешки". По правилам надо зажимать большим и указательным пальцами маленькие камешки — до пяти штук одновременно, подкидывать и ловить их. Выигрывает тот, кто ничего не уронил. "Сейчас бы сказали, что игра развивает моторику, делает пальцы более сильными и улучшает реакцию. А для многих поколений это было просто традиционным развлечением", — добавила Наталья Канчуга.

Эльвира Балганова, Ксения Сухих, Константин Васильев, Юлия Бочкарева, Дмитрий Осипов