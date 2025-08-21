Архангельский краеведческий музей создаст выставку для Соловков в 2029 году

С предложением подготовить экспозицию выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. /ТАСС/. Архангельский краеведческий музей примет участие в создании выставки к 600-летию основания первого монашеского поселения на Соловках в 2029 году. Подготовить экспозицию предложил коллективу музея заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время посещения Архангельских Гостиных дворов, сообщает аппарат вице-премьера.

"В вашем музее наверняка будет больше всего различных артефактов ввиду географической близости. Нужно начать формировать архангельскую экспозицию, которая будет на Соловках временно выставлена под 2029 год. Музей там будет не очень большой, поэтому надо ярко, интересно рассказать историю. Думаю, будет правильно отразить историческую связь Архангельска и Соловков", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что к 2029 году на архипелаге будет достроен музей, который потребуется наполнить экспонатами, рассказывающими об истории Соловецкой обители.

Вице-премьер осмотрел действующие экспозиции Гостиных дворов. Одна из них, особенно заинтересовавшая вице-премьера, рассказывает об истории крупнейших монастырей Поморья - Соловецкого и Антониево-Сийского, церковной реформе XVII века, деятельности архиепископа Афанасия, а также роли монастырей как центров духовной и культурной деятельности.

Чернышенко оценил выставку, которая знакомит с историей городов и посадов Русского Севера, а также с развитием ремесел: кузнечного, каменотесного, косторезного, иконописного и других. Особое место уделено роли Архангельска как единственного международного торгового порта Русского государства в XVII веке.