Они будут работать на архипелаге до конца августа

АРХАНГЕЛЬСК, 23 августа. /ТАСС/. Научно-образовательная школа "Окоем" отправилась из Архангельска на Соловки, передает корреспондент ТАСС. Более 50 молодых исследователей из разных университетов Северо-Западного федерального округа, а также Москвы и Ярославля будут работать на архипелаге до конца августа.

"Эта школа молодых ученых - логичное продолжение всей нашей линейки активностей, связанной с поддержкой Соловков. Конечно, путь в большую науку начинается с каких-то первых шагов. И мы очень надеемся, что вот эти школы молодых ученых для кого-то станут действительно таким первым важным шагом на пути к вершинам наук, большим академическим знаниям. И мы будем горды тем, что мы как университет приложили к этому руку, приняли в этом участие", - отметил ТАСС и.о. ректора Северного Арктического федерального университета (САФУ).

В этом году проект Летней Соловецкой школы расширен по сравнению с предыдущими сезонами, он включает в себя девять мастерских по разным направлениям. Тема 2025 года - популяризация научного знания для широкой аудитории. "В этом году школа получила новое название - Соловецкая школа молодых ученых "Окоем" - это слово устаревшее, но при этом его, например, любил Набоков. Это и горизонты познания, горизонты узнавания. Соловки многогранны, их познание многогранно, мы постараемся, по возможности, их максимально охватить, - сказала ТАСС программный директор проекта, директор Интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина. - В этом году ключевой организатор - это центр молодых исследователей "Полюс". И программа проводится при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети".

Партнер "Окоема" - Соловецкий музей-заповедник, медиамастерская проекта займется популяризацией и продвижением школы ремесел музея, где сохраняют местные традиции гончарного мастерства, ткачества, плетения из бересты, набойки по ткани, древнерусской вязи. Для школы будут разработаны информационные материалы, а также подготовлена серия видеороликов.

Сотрудничество с Соловецкой школой

Мастерская педагогического проектирования будет работать по двум направлениям: естественно-научному и гуманитарному. Планируется создать цикл уроков, основанный на краеведческом материале. Эти занятия по астрономии, физике, математике, географии, биологии и истории можно будет использовать как для соловецких школьников, так и для школьников Архангельской области. "Планируется, что на осенние и зимние каникулы студенты прилетят на Соловки и в каникулярный период с ребятами проведут занятия, которые они разработают", - добавила Тюкина.

САФУ заключил с Соловецкой школой соглашение о сотрудничестве. В этом году для школьников впервые откроют инженерную группу, где ребята будут изучать математику и информатику на углубленном уровне. Кроме того, университет оказал поддержку Соловецкой школе в приобретении фото- и видеооборудования для школьного медиацентра.

"Мы хотим быть полезными и интересными для всей системы образования Архангельской области, вне зависимости от того, большая это городская гимназия или небольшая школа на отдаленных территориях. [В школе на Соловках] уже с сентября мы будем реализовывать целый ряд проектов. Это и мастер-классы наших ведущих доцентов и преподавателей. Это методическая поддержка педагогов школы, это включение ребят, учеников Соловецкой школы, в наши исследовательские проекты, так, чтобы тот горизонт планирования, который у ребят с Соловков, ничем не уступал тому горизонту планирования, который есть у ребят в крупных городских школах и гимназиях", - пояснил и. о. ректора САФУ.

Работа над проектами, которые начнутся на Соловках, продолжится по возвращении в университетах. В декабре в Архангельске состоится их защита.