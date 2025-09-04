Росатом заключил контракты с судовладельцами на доставку грузов севзавоза на три года

Как сообщил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, второй необходимый шаг - это создание собственного флота

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Росатом заключил с судовладельцами на доставку грузов в рамках северного завоза контракты на три года, в настоящее время идет проектирование судна арктического класса под задачи севзавоза. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"Все контракты наши с судовладельцами заключены уже не на год, а на три года. То есть мы сделали первый шаг к тому, чтобы стабилизировать этот рынок, и чтобы и мы, и регион видели прямую стоимость", - сказал Владимир Панов, выступая на сессии "Северный завоз: надежно, быстро, доступно".

По его словам, второй необходимый шаг - это создание собственного флота. "Мы на сегодняшний день с Минпромторгом договорились, и они нас в этом плане поддерживают. Сейчас идет проектирование судна-снабженца именно арктического класса для этих задач", - сообщил спецпредставитель Росатома.

АО "Росатом Арктика" назначено единым морским оператором (ЕМО) северного завоза в марте текущего года постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Датой начала деятельности ЕМО северного завоза определено 1 января 2026 г. Однако уже в 2025 году по соглашению между правительством Чукотского АО и компаний "Росатом Арктика" реализуется пилотный проект по доставке грузов на Чукотку.

