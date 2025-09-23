Они требуют взаимодействия государства и бизнеса, указал доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Решение вопросов, связанных с изменением климата в Арктике, может решаться только на принципах государственно-частного партнерства. Об этом сообщил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

"Климатические изменения [в Арктике] требуют взаимодействия государства и бизнеса. Само по себе государство не решит эту проблему, это требует огромных средств. Бизнес не всегда может понимать, а что ему надо, а что нужно государству. Поэтому взаимодействие государства и бизнеса эту проблему может решить", - заявил он на заседании дискуссионного клуба экспертного центра ПОРА "Климатические изменения в Арктической зоне: вызовы, риски, возможности".

Он добавил, что такое взаимодействие необходимо вести на принципах государственно-частного партнерства. По его словам, сейчас в России создан новый финансовый инструмент для такого сотрудничества - облигация ГЧП. Также эксперт подчеркнул, что проекты, связанные с климатом в Арктике, необходимо реализовывать в рамках "зеленого" финансирования.

Как уточнил ТАСС Воротников, к основным климатическим проблемам в Арктической зоне РФ относится деградация вечной мерзлоты, что создает риски для инженерной и общественной инфраструктуры, а также размывы берегов северных рек и морей Северного Ледовитого океана, что затрудняет навигацию по Северному морскому пути и эксплуатацию портов.