Первую в зимнем сезоне ледовую переправу открыли в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Первая в зимнем сезоне 2018-2019 годов пешеходная ледовая переправа открылась в Архангельской области на дороге Мезень - Архангельск через реку Пезу. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Первую ледовую переправу в сезоне 2018-2019 годов открыли в Мезенском районе на реке Пеза - это 36 км от города Мезень, на автодороге Мезень - Кимжа - Пинега - Архангельск", - говорится в сообщении.

В конце ноября в Архангельской области температура воздуха опустилась до 26 градусов мороза, что позволило наморозить пешеходную переправу. Толщина льда на ней составляет 14-18 см. Для открытия транспортной переправы необходимо, чтобы толщина льда составила минимум 23 см.

По данным дорожного агентства "Архангельскавтодор", в этом зимнем сезоне на региональных дорогах Архангельской области будет обустроено 45 ледовых переправ.