Росгвардия в 2019 году возьмет под охрану первую в мире плавучую АЭС на Чукотке

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росгвардия в 2019 году начнет охранять плавучую атомную теплоэлектростанцию "Академик Ломоносов", находящуюся в морском порту Певек на Чукотке. Об этом на коллегии Росгвардии по итогам года сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"В будущем году ведомству предстоит обеспечивать безопасность плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке", - сказал он. Как пояснили в пресс-службе, речь идет именно о плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) "Академик Ломоносов".

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе ПАТЭС и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный, первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности.

Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, и его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.