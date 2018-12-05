Институт арктических исследований и технологий создадут в САФУ в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Институт арктических стратегических исследований и технологий будет создан в 2019 году в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске. Об этом в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в среду сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова.

"Мы сейчас создаем новую стратегическую академическую единицу в рамках деятельности вуза: это будет институт арктических стратегических исследований и технологий на базе университета <…> Здесь будут готовить междисциплинарных специалистов, которые будут знать специфику Арктики, им будет даваться комплекс арктических знаний <…> В следующем году будет осуществлен первый набор", - сказала Кудряшова.

По словам ректора, в 2019 году пройдет набор на программы магистратуры и аспирантуры. "Арктика - междисциплинарная тема, здесь нужны специалисты, которые готовятся стать, например, строителями, или бурильщиками, или судостроителями, но они должны знать специфику Арктики. Это знание экологии, транспортной инфраструктуры, межкультурной коммуникации, особенностей проживания коренных народов, изменения климата, и умения выживать в сложных климатических условиях, умение оказывать помощь. Это тот набор знаний, который прежде не давался [в единой программе] ", - отметила собеседница агентства.

САФУ является одним из десяти федеральных университетов, действующих в России. Университет - единственный из ведущих российских вузов, который расположен в Арктической зоне РФ. Образован согласно указу президента РФ от 21 октября 2009 года и распоряжению правительства РФ от 2 апреля 2010 года на базе Архангельского государственного технического университета.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.