Арктический центр по организации перевозок в Архангельске станет образовательной площадкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Cитуационный арктический центр по организации перевозок, который будет создан на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске, будет использоваться и как образовательная площадка вуза. Об этом в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в среду сообщила ректор САФУ Елена Кудряшова.

"В течение года мы ведем большую работу с правительством Архангельской области и с ПАО "Совфрахт", центр планируется сделать к апрелю 2019 года. Он создается на базе САФУ, поэтому будет использоваться как научно-образовательная площадка для подготовки молодых специалистов", - сказала Кудряшова.

Как отметила ректор, определены помещения, где будет располагаться центр, ведется работа по созданию коммуникаций. "Что касается специалистов, это во многом связано с информационными технологиями - базы данных, с расчетами, которые нужно будет делать в интересах судовладельцев и других игроков, которые пользуются Северным морским путем. У нас подготовка этих специалистов идет на базе двух высших школ университета: школы информационных технологий и автоматизированных систем и школы естественных наук и технологий. Опыт такой работы уже имеется", - пояснила ректор.

Структура центра

Проект создания центра является одним из пунктов соглашения о сотрудничестве между правительством Архангельской области и ПАО "Совфрахт", подписанного в этом году в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как раннее заявлял ТАСС председатель правления ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим, ожидается, что участие в системе координации перевозок, создаваемой вокруг центра, будет способствовать удешевлению перевозок в Арктике за счет оптимизации расходов, комбинирования грузов, а также позволит привлечь новые грузы партнерской сети "Совфрахт" для перевалки через порт Архангельска и перевозки силами предприятий в Архангельской области.

В структуру центра войдут вычислительные мощности, которые будут располагаться на базе одного из предприятий транспортно-логистического сектора в Архангельске, а также демонстрационный зал, оснащенный телеэкранами большого размера. Итогом реализации проекта станет создание системы отслеживания, координации и прогнозирования транспортных потоков, в обработке которых участвует "Совфрахт".

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.