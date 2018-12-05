Эксперт: потепление позволит организовать круглогодичную навигацию на СМП к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Потепление климата позволит к 2030 году организовать круглогодичную навигацию на Северном морском пути (СМП). Такое мнение в среду ТАСС в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" высказал ректор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Михеев.

"Что касается Северного морского пути, то на сегодняшний момент реально идет потепление у нас. Одно связано с определенным цикличным периодом и с определенными воздействиями природы. И к 2030 году планируется, что Северный морской путь, побережье Северного морского пути будет безо льда", - сказал Михеев. - Это будет достаточно для того, чтобы обеспечить круглогодичную навигацию".

В то же время он считает, что необходимо просчитать риски, которые могут возникнуть в связи с потеплением. К примеру, в Норильске, где дома строились на территории вечной мерзлоты, на сегодняшний день фундаменты 80% всех строений в городе "поплыли". Поэтому необходимо делать новые строительные нормы и правила по строительству домов, уверен эксперт.

СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого океана (Берингово). Протяженность Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения - около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (для сравнения - через Суэцкий канал - свыше 23 тыс. км).

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.