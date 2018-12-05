Эксперт: гибридные электростанции - единственное эффективное решение для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Использование гибридных электростанций, сочетающих в себе альтернативные источники энергии и дизельное топливо, является единственным эффективным решением для оперативного энергообеспечения арктических территорий РФ. Об этом сообщил первый вице-президент Ассоциации производителей силового и энергетического оборудования Олег Егорычев, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

"С нашей точки зрения, единственным решением, оперативным и достаточно эффективным с точки зрения энергообеспечения [арктических территорий], являются гибридные установки: солнце, ветер и дизель. К сожалению, других быстроразвертываемых решений я не представляю себе никаких, думаю, что и никто не в состоянии их внятно представить", - сказал он.

Егорычев добавил, что Ассоциация производителей силового и энергетического оборудования считает наиболее важным стандартизировать оборудование и технические решения, которые планируется массово применять на приполярных, арктических территориях.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.