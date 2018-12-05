Молодые ученые обсудили на форуме в Архангельске международное сотрудничество в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 5 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые и студенты обсудили международное сотрудничество в Арктике на I Международной научно-практической конференции "Арктика и Север в контексте развития международных процессов", которая в среду прошла в Архангельске. Об этом ТАСС рассказал научный консультант конференции, доцент кафедры регионоведения Северного арктического федерального университета Иван Рогачев.

"Конференция студентов и молодых ученых, ее участниками стали студенты САФУ, МГУ и СПбГУ была посвящена подведению итогов 25-летнего сотрудничества в Баренцевом евроарктическом регионе. Мы обсудили перспективы сотрудничества в сфере реализации научно-образовательных и инфраструктурных проектов в БЕАР, выявляли пути улучшения качества жизни северян, рассматривались вопросы безопасности: экологической, а также национальной и международной", - сказал Рогачев.

Собеседник агентства отметил, что ряд докладов и дискуссий были посвящены присутствию НАТО в арктическом регионе. "Обсуждались темы присутствия Североатлантического альянса на Севере и в Арктике, перспективы, опасности, вызовы и риски для РФ. Молодые ученые уверены, что именно сотрудничество, а не противостояние на Севере и в Арктике является ключом взаимодействия участников, субъектов международных отношений. Этот опыт Севера и Арктики подсказывает сама природа, где необходимо принимать очень быстрые решения, качественные и взвешенные, и этот опыт можно перенести на другие регионы - южные, которые характеризуются более высоким уровнем конфликтогенности", - сказал он.

По итогам конференции будет выпущен сборник. "Участники конференции выразили надежду, что эти идеи найдут свое отражение на международном форуме "Арктика - территория диалога", который состоится в апреле 2019 года. Путем публикации мы можем донести свои идеи", - отметил собеседник агентства.

Пятый международный арктический форум "Арктика - территория диалога" состоится в Архангельске 9-10 апреля 2019 года. Форум проводится раз в два года. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.