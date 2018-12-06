Численность ведущих кочевой образ жизни народов Севера выросла в ЯНАО за 8 лет на 50%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Численность коренных народов Севера, которые ведут традиционный кочевой образ жизни, за последние 8 лет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличилась на 50%. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, выступая на форуме "Арктика: Настоящее и будущее".

Численность населения автономного округа составляет 540 тыс. человек, из них 48 тыс. человек - представители коренных народов Севера: ненцы, ханты, селькупы.

"19 тыс. тундровиков ведут кочевой образ жизни. За последние 8 лет численность коренных народов, кто ведет традиционный уклад, выросла на 50%. Это уникальный случай в мировой истории", - сказал Мажаров.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.