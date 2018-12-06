Минобороны РФ усовершенствует технику для создания взлетно-посадочных полос в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны РФ работает над совершенствованием специальной техники для содержания арктических аэродромов, которая позволит создавать качественное покрытие взлетно-посадочных полос в Арктической зоне, сообщил начальник кафедры инженерно-аэродромного обеспечения Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия" Александр Попов.

"В настоящее время в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Министерство обороны РФ проводит работы по совершенствованию отечественной специальной техники для эксплуатационного содержания арктических аэродромов, в том числе термовибрационным методом", - сказал он в ходе выступления на панельной сессии "Преодолевая границы: развитие авиасообщения в Арктической зоне России" в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

Укладка покрытия термовибрационным методом даст возможность арктическим аэродромам принимать большинство типов воздушных средств военного и транспортного назначения. Технология заключается в обработке снежной массы путем размельчения, частичного оплавления, виброуплотнения и последующего замораживания.

Сегодня Министерство обороны РФ занимается реконструкцией и строительством нескольких аэродромов в Арктической зоне, среди которых аэродромы на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа, Рогачево в Архангельской области, Тикси в Якутии, Темп на острове Котельный, Нарьян-Мар в Архангельской области, Воркута в Республике Коми, Алыкель в Красноярском крае и Анадырь в Чукотском автономном округе.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежной политики в Арктике, подготовки кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и из более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.