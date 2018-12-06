Лавров: Россия выступает за решение проблем Арктики на основе диалога

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия считает, что решение проблем Арктики возможно только на основе конструктивного диалога. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес организаторов и участников VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Полный текст документа размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Россия последовательно выступает за решение насущных проблем Арктики с опорой на ценности конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества в интересах обеспечения ее безопасного и стабильного будущего", - указал Лавров.

"Полезный вклад в формирование положительной арктической повестки дня, продвижение российских приоритетов на этом направлении неизменно вносит ваша дискуссионная площадка, объединяющая неравнодушных к судьбе Арктики людей, - отметил министр. - Вырабатываемые в ее рамках рекомендации в полной мере востребованы в деле комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации, сохранения ее уникальных экосистем, повышения качества жизни населения Крайнего Севера, в том числе коренных народов".

В приветствии Лавров выразил надежду, что встреча и на этот раз "пройдет в созидательном ключе, будет способствовать сопряжению усилий государства и гражданского общества во имя дальнейшего раскрытия масштабного потенциала заполярных территорий".

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежной политики в Арктике, подготовки кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и из более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.