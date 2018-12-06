Ядерное топливо начнут загружать на самый мощный ледокол в мире в мае 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты Балтийского завода начнут загрузку атомного топлива на головной ледокол проекта 22220 "Арктика" в начале мая 2019 года. В настоящий момент готовность судна превышает 70%, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алексей Кадилов в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".
"В настоящее время техготовность ледокола "Арктика" составляет 74%. Загрузку ядерного топлива, а это ключевое событие в строительстве ледокола, начнем в мае 2019 года и выйдем на ходовые испытания в декабре. Передача ледокола в эксплуатацию - в мае 2020 года", - сказал Кадилов.
Атомные ледоколы 22220 после завершения строительства станут самыми мощными ледокольными судами в мире. В настоящее время на Балтийском заводе строятся три ледокола проекта - "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Также, как сообщил ранее ТАСС источник в промышленных кругах города, в первом квартале 2019 года планируется заключение контракта на строительство еще двух ледоколов проекта.
Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоков.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.