Архангельская область вложит почти 3 млрд рублей в реконструкцию аэропортов до 2030 года

Арктика сегодня

Якутия ликвидирует хвостохранилище заброшенной золотоизвлекательной фабрики

Заброшенная фабрика в Усть-Янском районе является потенциально опасным объектом, поскольку на ее территории сохраняются отходы переработки руды и токсичных веществ

Читать полностью