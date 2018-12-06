Архангельская область вложит почти 3 млрд рублей в реконструкцию аэропортов до 2030 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Архангельская область вложит до 2030 года более 2,9 млрд рублей в реконструкцию двух региональных аэропортов, сообщил заместитель министра транспорта Архангельской области Олег Мишуков.
"Инвестиции в реконструкцию двух аэропортов региона - "Соловки" и "Талаги" составят 2,9 млрд рублей. Работы запланированы в рамках концепции развития региональных авиаперевозок Архангельской области до 2030 года", - сказал он в четверг на VIII Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".
В разработку проектно-сметной документации по реконструкции аэропортового комплекса "Соловки" власти Архангельской области планируют вложить 2,9 млрд рублей, в реконструкцию авиаузла международного аэропорта Архангельск "Талаги" - 181,5 млн рублей, сказал Мишуков.
Аэропортовый комплекс Соловков расположен на Большом Соловецком острове на 165 км южнее линии Полярного круга. Его посадочная площадка находится в охранной зоне Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника (Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь). Аэропорт "Талаги" расположен в Талажском авиагородке, в 6 км к северо-востоку от города.