Зарплату оленеводов Якутии повысили до уровня МРОТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Заработную плату оленеводов в Якутии повысили до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил ТАСС на полях форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров.

"За счет бюджета возмещаются определенные расходы по оленеводству, которые включают и повышение заработных плат, закупку снаряжения, спецодежды. Сегодня МРОТ на Севере Якутии для оленеводов составляет 31 256 рублей. При уточнении бюджета [на 2018 год] эта сумма была предусмотрена. Со следующего года мы будем придерживаться [МРОТ для оленеводов при планировании бюджета]", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ будет доведен до прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, как планировалось ранее, а с 1 мая 2018 года. Глава государства подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума. По оценкам Минтруда РФ, на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до уровня прожиточного минимума потребуется 39,3 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.