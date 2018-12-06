Около 5,7 тыс. т металлолома утилизировано в арктической зоне Якутии за 5 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 5,7 тыс. т металлолома утилизировано за последние пять лет в арктической зоне Якутии, в том числе 700 т - за счет регионального бюджета, сообщил ТАСС на полях форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров.
"За последние пять лет за счет бюджета Якутии убрано порядка 700 т металлолома. Самими предприятиями, которые осуществляют деятельность в Арктике, за это же время убрано около пяти тыс. т металлолома", - сказал Белозеров.
Ранее сообщалось, что для утилизации металлолома со всей территории арктической зоны республики потребуется более 60 млрд рублей. В Якутии предварительно установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла. На территорию арктической зоны приходится 84% от общего объема металлолома в Якутии. В 13 арктических районах республики накоплено порядка 3,7 млн т на площади 50 га.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.