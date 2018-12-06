План адаптации к потеплению климата разработают в России в первой половине 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. План адаптации к изменениям климата разработают в России в первой половине 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге Форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Росгидромета РФ Максим Яковенко.
"Есть поручение правительства разработать план адаптации к изменениям климата, в следующем году в первой половине года надо принимать", - сказал он.
Речь идет о мерах, которые позволят избежать негативных последствий потепления в экономике, промышленности и других сферах. В частности, потепление влияет на состояние льдов в Арктике и судоходство, возможности которого расширяются из-за таяния льдов. Негативной стороной потепления является оттаивание вечной мерзлоты, что влияет на расположенные там объекты инфраструктуры.
Как отметил Яковенко, система климатического мониторинга в стране развивается, есть информационные модели, которые собирают и анализируют данные, делает прогнозы. Сейчас идет работа по увеличению вычислительных мощностей, в ноябре был запущен новый суперкомпьютер, который вместе с суперкомпьютером "Ломоносов" являются самыми мощными в Восточной Европе.
Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы сохранения природы северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.