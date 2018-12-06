Росгидромет: из-за потепления число опасных природных явлений в Арктике выросло в 2,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Потепление привело к увеличению количества опасных природных явлений в Арктике за последние 20 лет в 2,5 раза. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика: настоящее и будущее" руководитель Росгидромета РФ Максим Яковенко.
"Результаты потепления - увеличение опасных природных явлений, таких как ураганы, град и так далее. Было около 400, сейчас под 1000 в год, потому что Арктика - кухня погоды, влияет на все", - сказал Яковенко.
По данным мониторинга, за последние 20 лет средние темпы потепления на планете составили 0,17 градуса в год, в Арктике - 0,9 градуса.
Другой опасностью потепления является оттаивание вечной мерзлоты. В первую очередь это угрожает инфраструктуре - зданиям, дорогам, трубопроводам и другим объектам. Кроме того, возможна биологическая угроза, например, распространение опасных заболеваний, таких как сибирская язва, из-за оттаивания старых могильников.
Форум "Арктика: настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета.