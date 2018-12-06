Росгидромет восстановит сеть наблюдательных станций в Арктике к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Сеть метеорологический станций в Арктике будет восстановлена к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

"До 24 года планируем восстановить сеть, 40 станций, на побережье и островах", - сказал он. По словам Яковенко, эта сеть по масштабам приблизится к той, которая существовала в советское время. Однако принцип ее работы будет другим. Многие станции будут автоматическими, тогда как раньше требовалось присутствие сотрудников.

По словам главы ведомства, это связано с экономическими причинами. Обслуживание станции с сотрудниками обходится в 70 млн рублей в год, тогда как для обслуживания автоматической станции требуется 10 млн рублей. "Автоматические станции будут раз в полгода обслуживаться", - сказал он.

Сеть станций позволит получать подробные метеорологические данные, которые позволят лучше прогнозировать погоду, обеспечивая безопасность объектов и судоходства в Арктической зоне.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.