Форум "Арктика - территория диалога" в Архангельске в 2019 году посетят 2,5 тыс. гостей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Форум "Арктика - территория диалога", который пройдет 9-10 апреля 2019 года в Архангельске, посетят около 2,5 тыс. гостей, говорится в сообщении организатора мероприятия - фонда "Росконгресс".

Форум проводится один раз в два года. Это крупнейшая площадка для совместного обсуждения с зарубежными партнерами актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона.

"У Арктики есть не только большие экономические возможности, но и уникальное культурное наследие. Регион обладает потенциалом с точки зрения экологического и этнического туризма. Поэтому в преддверии форума необходимо сконцентрироваться на подготовке инфраструктуры Архангельска и усовершенствовать сервис. <…> Мы ожидаем 2500 гостей и участников форума, включая 500 представителей СМИ из ведущих стран мира", - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению арктического форума Антон Кобяков на заседании оргкомитета.

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Международного арктического форума состоялось 6 декабря под руководством вице-премьера РФ Юрия Трутнева . Члены оргкомитета обсудили вопросы подготовки мероприятий форума, уделив особое внимание структуре деловой программы, составу участников, устойчивому техническому функционированию площадок форума. В основу деловой программы форума легли более 60 предложений по ее содержательному наполнению от крупных международных компаний, профильных ведомств и экспертных сообществ. Предварительно намечен план спортивной и культурной программы, отметили в Росконгрессе.

"Арктика может стать основой российской экономики, и самая главная задача сейчас - определить, что мы можем сделать полезного для страны, - сказал Трутнев. - Мы обязаны создать эффективную площадку для дискуссии по развитию международных бизнес-проектов, улучшению экологической ситуации, экономическому развитию региона <…> Но задача номер один - четко сформулировать, какую пользу форум принесет для улучшения жизни региона и Арктики в целом".

Предыдущий арктический форум состоялся в Архангельске 29-30 марта 2017 года. Форум собрал на своей площадке более 2,4 тыс. участников, в том числе 468 представителей средств массовой информации из России и 31 страны мира: Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Гренландии, Дании, Индии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кении, Кипра, Китая, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Абхазия, Республики Корея, Сингапура, США, Фарерских островов, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Японии. Участие в мероприятии приняли также представители власти, бизнеса и эксперты.