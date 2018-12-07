Воркута оценила программу переселения из поселков округа в 1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Программа переселения жителей заполярных поселков, входящих в округ Воркуты, оценивается почти в 1 млрд рублей, сообщил ТАСС глава Воркуты Юрий Долгих.

Поселки создавались возле угольных шахт, многие из которых были закрыты в постсоветское время. Сегодня часть этих поселков заброшена, а часть опустела: в многоквартирных домах осталось жить по несколько семей, "коммуналку" за уехавших жильцов приходится платить местному бюджету. Расселение освободит город от этого бремени, сказал Долгих ТАСС в пятницу в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Вся программа переселения оценивается примерно в 1 млрд рублей. Предполагается переселить 1791 семью из малозаселенных поселков, программа рассчитана до 2025 года", - сказал Долгих.

Бюджет Коми выделил Воркуте в 2017 году на переселение 60 млн рублей, за счет чего в 2017-2018 годах из поселков, включая один из крупнейших и самых обустроенных - Воргашор - уехало 180 семей. На очередной этап программы республика выделяет еще 50 млн рублей, сообщил Долгих.

"80 семей предполагается из малонаселенного Цементнозаводского поселка переселить в поселок Северный - там мощная инфраструктура социальная, коммунальная, все достаточно комфортно. И еще из поселка Воргашора 35 семей", - сказал он.

Эффект через несколько лет

Глава Воркуты ждет экономический эффект от реализации программы через 3-4 года. Сейчас власти вынуждены погашать долги перед управляющими компаниями за услуги ЖКХ в полупустых домах - их нужно отапливать, поскольку в отдельных квартирах еще живут люди.

"У нас по 2018 году планируемый доход бюджета около 840 млн, без субсидий и дотаций. А коммунальные издержки по искам за муниципальное жилье были более 200 млн. Теперь уже с расселенных домов никаких выставленных счетов не будет в наш адрес, они перекрыты, управляющие компании обслуживать эти дома не будут", - сказал Долгих и добавил, что власти последние три года платят 150-200 млн рублей долгов за услуги ЖКХ в год.

Помимо экономии на обслуживании домов, город также надеется снизить расходы на поддержание инфраструктуры поселков. "Дороги, свет - эти расходы тоже снизятся. Ведь это город, который ушел из размеров 240 тыс. населения в 50-70 тыс., а обслуживание до сих осталось практически в тех же объемах", - объяснил глава Воркуты.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.