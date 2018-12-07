ЯНАО и "Газпром нефть" продлят программу по восполнению рыбного многообразия рек

ТАСС, 7 декабря. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава "Газпром нефти" Александр Дюков договорились продолжить в 2019 году совместную работу по сохранению арктической природы. Подписанное в пятницу соглашение, прежде всего, направлено на восполнение рыбного многообразия в ямальских реках, сообщил на странице в Instagram глава региона.

"Договорились с Александром Дюковым о дальнейшей совместной работе по сохранению арктической природы. Ключевая позиция подписанного соглашения на 2019 год - восполнение рыбного многообразия в наших ямальских реках", - сообщил Артюхов.

По данным "Газпром нефти", за последние два года дочерние предприятия компании выпустили в Обь-Иртышский бассейн более 41 млн мальков пеляди, муксуна и других видов рыб. "В 2019 году программа компании по сохранению биоразнообразия будет расширена", - говорится в сообщении на сайте компании.

По словам Дюкова, ЯНАО является для "Газпром нефти" одним из ключевых регионов развития. "Мы не только активно реализуем в округе крупные инвестиционные проекты, но и уделяем большое значение сохранению его уникальной природы. Новое соглашение расширяет наше эффективное сотрудничество с регионом в рамках экологических проектов", - приводятся его слова на сайте.

Ранее Артюхов сообщил, что выпуск в реки Ямала муксуна, выращенного на Собском заводе - единственном в Арктике предприятии по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб, в 2019 году планируется увеличить в пять раз.

Муксун - пресноводная рыба из семейства сиговых. В длину достигает 0,75 м, весом до 8 кг. Встречается в реках Сибири, опресненных заливах Северного Ледовитого океана, в озерах на полуострове Таймыр. Муксун считается ценной промысловой рыбой, деликатесом.