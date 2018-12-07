Центральная котельная Воркуты перейдет на газ в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Центральная котельная в Воркуте (ЦВК), реконструкция которой обошлась ее собственнику - энергохолдингу "Т Плюс" Виктора Вексельберга в 1,5 млрд рублей, перейдет на работу на газе в 2019 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава Воркуты Юрий Долгих в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Работы примерно на 95% завершены, котлы переведены на газовое оборудование, проведена их предварительная проверка, опрессовка произошла. Ожидается запуск в конце марта 2019 года", - сказал он.

"Как заявляют технические специалисты, безопасность эксплуатации данного объекта в четыре раза увеличивается, - добавил Долгих. - Для города безопасность жизненно важных инженерных сооружений - это приоритет".

В 2016 году подготовка заполярной Воркуты к зиме стала предметом обсуждения у президента России Владимира Путина. За ним последовали проверка Генпрокуратуры, обыски в "Ренове" - группе, в которую входит "Т Плюс", и арест бывших топ-менеджеров, включая экс-директора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера. Им было предъявлено обвинение во взятках бывшему руководству Коми за "установление максимально выгодных тарифов на тепло- и энергоснабжение и создание комфортных условий работы".

Тарифы

Долгих заявил ТАСС в четверг, что после модернизации Центральная котельная Воркуты планирует законсервировать тарифы для населения. "Та разница, которая происходит в эксплуатации, она все-таки уходит на те инвестиции, которые предприятия понесли при модернизации данного объекта", - сказал глава Воркуты.

Реконструкция ЦВК - первая часть проекта по переводу теплоисточников Воркуты на газ. До 2020 года планируется также газифицировать другой актив "Т Плюс" в регионе - Воркутинскую ТЭЦ-2.

Воркута - заполярный моногород в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь" на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Уголь из Воркуты почти полностью используется в металлургии.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.