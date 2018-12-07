Ученые направили предложения по созданию научного судна для Арктики в Росгидромет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Арктический и Антарктический НИИ подготовил предложения по созданию научно-исследовательского судна для работы в полярных водах, сообщил в пятницу ТАСС директор института Александр Макаров.

"Потребность в новых научно-исследовательских судах у нас есть и будет возрастать. У нас сейчас два таких судна, но одно из них - "Академик Федоров" - уже в строю более тридцати лет. Ему нужна замена. Мы подготовили соответствующие проработки, предложения, направили в Росгидромет", - сказал Макаров на площадке форума "Арктика: Настоящее и будущее".

По его словам, окончательное решение о строительстве и сроках исполнения проекта, а также его стоимости будет принимать руководство Росгидромета.

Ранее в Росрыболовстве заявили о намерении построить на российских верфях три научно-исследовательских судна. Также о планах строительства двух судов сообщало Министерство высшего образования и науки.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике и подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 государств, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.