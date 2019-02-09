Эксперт: нашествие белых медведей в поселки Новой Земли связано с сезонной миграцией

ТАСС, 9 февраля. Нашествие белых медведей в населенные пункты архипелага Новая Земля в Архангельской области, из-за которого на архипелаге введен режим чрезвычайной ситуации, связано с сезонной миграцией животных и наличием в поселках свалок с пищевыми отходами. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев.

Режим ЧС введен с 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов. С декабря 2018 по февраль 2019 года наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных - нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.

"Если судить по предыдущим годам, они с южной части архипелага, где лед начинает изменяться, выходят на берег, у них миграция через Новую Землю, они идут на север, где еще лед устойчивый. Это миграция с юга на север. Они останавливаются на этом месте [в районе Белушьей Губы] из- за того, что там есть какой-то альтернативный источник пищи, если бы не было еды, они, может быть, мимо бы прошли. Но так как есть помойки с пищевыми отходами, они останавливаются и кучкуются", - сказал Мордвинцев.

По словам ученого, ранее наличие такого большого количества белых медведей в этом районе не фиксировалось. "Такое количество - это на самом деле аномально, но надо лететь смотреть", - заметил собеседник агентства.

Как пояснил Мордвинцев, длительное пребывание медведей в районе Белушьей Губы ученые уже отмечали, хотя они, как правило, должно выходить на лед охотиться на тюленей. "Мы в 2016 году пометили самку на Вайгаче, она ушла на Новую Землю и даже в период, когда можно было выйти на лед и охотиться на тюленей (лед стоял около карской стороны [Новой Земли] длительное время), она не уходила от Белушьей Губы, она провела там 8 месяцев, ходила вокруг Белушьей Губы с двумя медвежатами. Она бы не ходила, если бы есть нечего было, у нее было два медвежонка годовалых. Естественно, есть источники пищи, поэтому надо смотреть, что там творится", - сказал Мордвинцев.

В настоящее время для обеспечения безопасности установлены дополнительные ограждения в местах прогулок детей в детских садах, организована их доставка до детских садов. Организована доставка людей к местам работы, военнослужащих к местам службы, ведется патрулирование территории. Росприроднадзор отказал в получении разрешения на отстрел наиболее агрессивных особей. В связи с сохраняющейся угрозой по инициативе регионального управления Росприроднадзора и областного правительства на архипелаг будет направлена оперативная группа для оценки обстановки и предотвращения нападения хищников на людей.