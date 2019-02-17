Введенный из-за нашествия белых медведей на Новой Земле режим ЧС отменят 19 февраля

С 9 февраля из-за массового нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов на архипелаге Новая Земля введен режим ЧС. В районе поселка Белушья Губа заметили 52 белых медведей, также отмечались случаи агрессивного поведения животных, их проникновения в жилые и служебные помещения. Среди возможных причин нашествия называют изменение климата, сезонную миграцию и наличие открытых свалок. Для решения проблемы на архипелаг 14 февраля прилетела группа ученых и экспертов, сформированная Росприроднадзором.

"Комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий принято решение с рекомендацией главе муниципального образования снять режим чрезвычайной ситуации. [Он будет] снят 19 февраля с нулей часов в связи с тем, что массового нашествия медведей уже нет в пределах населенных пунктов", - сказал Мусин.

По его словам, белые медведи прекратили массово заходить в населенные пункты, так как этому способствуют погодные условия. "Медведи уже массово не заходят на территорию населенных пунктов. Здесь два момента: <...> климатические условия, появился лед, место, где им можно охотиться, они уходят, им помойки совершенно не интересны. [Кроме того] интенсивно работали группы по вытеснению белых медведей из населенных пунктов", - пояснил собеседник агентства.

Ранее власти городского округа сообщали о том, что численность белых медведей близ населенных пунктов на Новой Земле сократилась в разы. Если в момент введения режима ЧС непосредственно вблизи населенных пунктов насчитывалось более 50 медведей, то к минувшему вторнику число этих хищников сократилось до 20 особей, а к пятнице - до трех.