Ученые РФ создали антиобледенительное покрытие для Арктики на основе углеродных наночастиц

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ученые Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) разработали защитное покрытие на основе углеродных наночастиц, позволяющее уменьшить разрушительное действие коррозии и обледенение поверхностей в условиях Арктики. Испытания показали, что новое покрытие замедлило скорость образование льда от двух до шести раз, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"В Центре физики САФУ ученые исследуют сверхгидрофобные антиобледенительные покрытия - защитные покрытия на основе углеродных наночастиц, позволяющие уменьшить разрушительное действие коррозии и обледенение поверхности в условиях Арктики. На данный момент создан рабочий прототип, показывающей основные свойства покрытия - сверхгидрофобность, проводимость тока. В уже испытанных условиях покрытие замедлило скорость образование льда от двух до шести раз по сравнению с металлической незащищенной поверхностью", - говорится в сообщении.

Существующие антиобледенительные покрытия, используемые в Арктике, имеют ряд недостатков. В частности, при температурах ниже минус 20 градусов С антиобледенительные свойства начинают проявляться намного слабее. При обледенении - отложениях льда путем конденсации паров из воздуха - их гидрофобные и антиобледенительные свойства пропадают.

Решить эти проблемы ученые САФУ предложили за счет покрытий на основе углеродных наночастиц. В отличие от аналогов они легкие и обладают хорошей проводимостью, благодаря чему можно организовать подогрев поверхности током. Кроме того, они имеют высокую сорбционную способность, то есть их можно пропитывать антиобледнительными составами или биоцидными веществами. В случае механических повреждений такие покрытия легко ремонтируются путем пропитки специальным лубрикантом.

"Потенциальная область применения результатов этой работы - беспилотные летательные аппараты, ветряки, суда и наземные конструкции. На данный момент создан рабочий прототип, продолжаются работы по приданию ему большей механической стойкости, возможности к разогреву электрическим током, а также приданию олеофобных свойств", - сказал старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной физики САФУ Сергей Капустин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что исследования проходят в недавно открытом в университете Центре физики - это объединение научно-исследовательских лабораторий, предназначенных для работы молодых ученых и аспирантов, а также для образовательной и проектной деятельности школьников, студентов, магистрантов. В дальнейшем потенциал Центра физики будет задействован и в работе Научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования", который создается в регионе.