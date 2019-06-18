Тайны тайги. Как в Мурманской области искали уникальные артефакты времен войны

Корреспондент ТАСС вместе с экспедицией Севморфлота и Русского географического общества отправились в Кандалакшу, надеясь найти редкие образцы вооружений и техники 1941–1944 годов. Удалось ли им это?

200 км от Мурманска по федеральной трассе "Кола", потом еще почти столько же от Кандалакши в сторону финской границы и по лесной дороге вглубь тайги. Здесь среди высоких сосен разбит базовый лагерь экспедиции с участием поисковиков Мурманской области и представителей Русского географического общества (РГО). Старк и дикие медведи Две большие жилые палатки — для военных и поисковиков, палатка-столовая, полевая кухня и даже палатка-душевая. Северный флот, который технически помогает экспедиции, постарался сделать двухнедельное проживание в лесу по возможности комфортным для двух десятков участников поисков. Но это не все. Северофлотцам надо было еще и защитить нас от диких зверей. Вблизи лагеря не раз видели лосей, медведицу с детенышем. "Медведица с медвежонком ходят кругом километрах в пяти от лагеря. Но у нас дым, собаки, и животные не подходят, ждут, пока уедем", — рассказал один из военных, посоветовав не отходить далеко от лагеря в одиночку.

Описание Лабрадор Старк © Пресс-служба Северного флота

Особым участником экспедиции был лабрадор Старк: добродушного и приветливого пса привез с собой один из северофлотцев. Несмотря на грозные размеры, он вряд ли защитил бы нас от диких обитателей тайги: агрессия этим собакам не свойственна. Зато Старк с успехом выполнял роль всеобщего любимца. Хождение по лесам Основные участники и хозяева — поисковики отряда "Верман" из Кандалакши. Они исследуют эти места более десяти лет. "Начинали с хождения по лесам с лопатами — без металлоискателей, которых не было, без архивных данных, вслепую искали. Тогда многое находили просто на поверхности", — вспоминает один из создателей отряда Андрей Соловьев. Находки вошли в экспозицию городского музея, еще один музей был основан в 19-й школе Кандалакши. Экспонаты — оружие, обмундирование и многое другое. Отдельная страница истории отряда — поиски на территории Финляндии, где действовали советские разведывательно-диверсионные группы. За несколько лет были обнаружены останки почти 40 солдат, их вывезли и захоронили у мемориала в поселке Алакуртти, где находятся части Северного флота.

Описание Палатка РГО в базовом лагере экспедиции © Пресс-служба Северного флота

Андрей Сизов, один из основателей отряда, рассказал, как в валенках нашли медальон с запиской, хотя обычно разведчики не носили с собой ничего, что могло бы помочь их опознать. Но благодаря нарушению устава поисковики смогли найти родственников погибшего. "Еще очень запомнился момент, когда мы через границу вывозили останки наших воинов, а финские поисковики, с которыми сотрудничаем, в это же время в обратном направлении везли останки своих соотечественников. Была встреча на границе в присутствии пограничных комиссаров", — рассказал Сизов. Земля подвигов Из лагеря участники экспедиции каждое утро выезжают на грузовике "Урал" к местам поисков, разбросанным по району. Основные точки — на пограничной территории и близ поселка Алакуртти. С металлоискателями прочесывают лес, болота. На этой территории проходили сражения, от которых во многом зависел исход всего противостояния с немецкими захватчиками. Враг с первых дней войны стремился захватить Кандалакшу, что позволило бы отрезать весь Кольский полуостров с единственным незамерзающим портом страны — Мурманском. Со стороны противника наступали три дивизии с участием бойцов бригады СС "Север". С нашей — две стрелковые дивизии. Несмотря на численное преимущество врага, советские бойцы героическими усилиями смогли остановить наступление — дальше водного рубежа Верман на полпути от границы к Кандалакше гитлеровцы пройти не смогли и остались там на три года.

Описание Алакуртти. Мемориал советским воинам, сражавшимся на рубеже Верман © Илья Виноградов/ТАСС

Наступление наших войск в сентябре 1944 года также стало одной из ярчайших страниц в истории войны. Как рассказал Андрей Сизов, 38-я гвардейская танковая бригада провела прорыв, который впоследствии вошел в учебники танковой стратегии. "Они осуществили проход в тыл врага, который сродни переходу Суворова через Альпы. Десятки километров через тайгу, болота — стелили гать, люди по пояс в воде стояли и держали балки, чтобы танки могли пройти", — рассказал Сизов, отметив, что именно вдоль этой дороги были сделаны многие находки поисковиков. В итоге наши танки обошли врага с севера и зашли в тыл, где их никто не ждал, — это во многом и определило успех наступления. Вражеские войска были вытеснены на территорию Финляндии. В этом году отмечается 75-летие этих событий. Потери в боях — и людские, и техники — были большими: около 30 тыс. человек убитыми, десятки единиц техники. Поэтому находок здесь по сей день много. Военные находки и людские судьбы При сигнале металлоискателя участники экспедиции аккуратно раскапывают землю — там могут быть и хрупкие предметы, и сохранившиеся боеприпасы. Крупные фрагменты техники поднимают несколько человек, приходится использовать веревки, лебедки. Потом все вывозится в лагерь, где к концу экспедиции образовалось несколько музейных площадок под открытым небом.

Описание Андрей Соловьев, поисковый отряд "Верман" © Илья Виноградов/ТАСС

РГО в экспедиции в этом районе участвует впервые, хотя опыт у организации достаточный. Например, ежегодно проводятся экспедиции на острова Финского залива. Как рассказал руководитель поисковой группы РГО Артем Хуторской, в Заполярье они прибыли по приглашению Северного флота. "Менее двух недель здесь, но результаты впечатляют! Побывали на нескольких местах боев, в нескольких блиндажных городках, где тоже собрали значительное количество артефактов", — сказал Хуторской. В частности, поисковики нашли место гибели трех танков. Два танка советских — БТ-5 или БТ-7 — и один легкий немецкий Т-2. К сожалению, танки были взорваны или самими военными, или уничтожены после войны, поэтому удалось найти только отдельные фрагменты. У немецкого танка самая удивительная история. По архивным данным, его взорвал немецкий же самолет, который целился в советский блиндаж. Части танка разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Интересно, что детали этого танка до сих пор в хорошем состоянии — найденное колесо крутится, на нем сохранились масло и краска, тормозные колодки фактически готовы к использованию. Среди других уникальных находок — целые гусеницы от наших танков. "Очень редкая в наши дни находка — даже траки редко находятся, а тут целых четыре гусеницы, которые можно использовать при реставрации. Сохранность дерева также поразила. Нашли так называемый артиллерийский зарядный ящик — дерево сохранилось лучше стали, причем с подавляющим большинством оригинальных деталей", — отметил Хуторской.

Описание Найденные фрагменты советских и немецких танков © Илья Виноградов/ТАСС

Кстати, гусеницы оказались и одними из самых тяжелых находок — их загружали в кузов "Урала" вдесятером. Среди других крупных артефактов — ободы от поворотных башен танков диаметром около полутора метров. Обнаружено и неожиданное — почти произведения искусства. Это ложки, которые наши солдаты выплавляли на костре из элементов взрывателей. Но, по словам Хуторского, больше всего впечатляют солдатские каски. "Потому что каждая каска, особенно пробитая, — это судьба", — сказал он. Тайны шершавого озера Поиски шли и в озерах, и болотах, и тут, конечно, не обойтись без водолазов Северного флота. Как рассказал руководитель подводных работ, командир аварийно-спасательной части 86-го аварийно-спасательного отряда лейтенант Максим Филюнцев, участвуют в поисках четыре водолаза, каждый проводит в воде по полтора часа. Все специалисты очень опытные, за плечами у каждого до десяти лет погружений. Они участвовали в обследовании американского транспорта "Томас Дональдсон", потопленного немцами на выходе из Кольского залива, в подъеме с него танков, катков и другой крупной техники. "Четыре танка с транспорта уже восстановлено — один в музее Севфлота, один в Питере, один в параде 9 Мая участвовал", — рассказал Филюнцев.

Описание Водолазы Северного флота обследуют озеро Кутуярви © Илья Виноградов/ТАСС