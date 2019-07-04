Родом из "зоны", или Почему Норильский театр драмы старше Норильска

40 — именно столько лет назад Норильский театр драмы имени Маяковского был с гастролями в Москве. Скоро театр с необычной историей, уникальным актерским составом и постановками снова приедет в столицу

Мое знакомство с театром началось с репетиции. Шел прогон спектакля "Папа" — российской премьеры. Спектакль поставлен по пьесе молодого французского драматурга Флориана Зеллера. В мире это бестселлер, а в России "Папу" поставили впервые именно в Норильске. В главной роли старейший актер норильского театра Сергей Ребрий, его герой — пожилой человек, страдающий болезнью Альцгеймера. "Папа". Северное прочтение А вечером шел сам спектакль, последний в сезоне. И надо сказать — он ошеломляет. Совершенно забываешь, что перед тобой актер Ребрий, а видишь старого и больного человека, в голове которого смешались реальное и воображаемое, уже ушедшие близкие и те, кто живет рядом, и через все это очень четко видишь пронзительное одиночество главного героя.

Описание Сцена из спектакля "Папа" © Денис Кожевников/ТАСС

Главный режиссер театра Анна Бабанова перед постановкой посещала дом престарелых во Франции, где живут пожилые люди, страдающие проблемами с памятью. Она встретила женщину, мать которой давно не узнавала дочь, все окружающие говорили последней, что нет смысла ходить туда, страдать, ибо родительница все равно уже не помнит ее. "А она ответила: "Зато я помню, какой она была". Болезнь Альцгеймера не лечится, многие не знают, что происходит с человеком, в каком мире он живет. В "Папе" показан именно его мир, все персонажи его глазами, показывается, как он видит, как чувствует, как постепенно меняется личность", — рассказала Бабанова. Пьеса написана живым, легким языком, переводчик Рустам Ахмедшин сумел мастерски адаптировать ее для российского зрителя. Ее поставили уже во многих странах мира.

Описание Анна Бабанова во время репетиции © Денис Кожевников/ТАСС

Наверное, Норильск не случайно стал первым в России, где поставили "Папу", — спектакль пользуется в арктическом городе популярностью, у многих норильчан родители живут "на материке", и они тревожатся о них. "И самое главное, — подчеркнула Анна, — у нас есть актер, который может роль сыграть". "Каждый раз, когда начинаю играть новую роль, я боюсь, что не справлюсь, буду ли держать планку, которую поставил в прежних ролях. "Папа" — это моя лучшая роль, она собрала все, что я могу. Хотя спектакль бытовой, все действие происходит в комнате, на кухне, но для меня это сгусток юмора, иронии, троллинг самого себя и трагедия одинокого человека", — говорит Ребрий. Вчера и сегодня "Папа" скоро едет в Москву вместе с другими спектаклями. В рамках федеральной программы "Большие гастроли" у Норильска будет выезд в столицу. С 12 по 15 сентября, в течение пяти дней, мы будем давать пять спектаклей во "Дворце на Яузе". Это будет своего рода возвращение в Москву: в последний раз театр выезжал на гастроли 40 лет назад", — говорит руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.

Описание Сергей Ребрий и Лада Шебеко © Денис Кожевников/ТАСС

В Москве в 1979 году заполярный коллектив принимали на сцене театра Ленинского комсомола. Говорят, что норильская постановка пьесы Михаила Шатрова "Синие кони на красной траве" о Владимире Ленине была более успешной, чем одноименная московская, где вождя мирового пролетариата играл Олег Янковский. А еще были спектакли "Темп-29", "Три сестры", "Случай в метро", "Девятый праведник". За постановку молодого красноярского поэта Романа Солнцева "Золотая труба на двоих" театр тогда получил премию. Сейчас в Москву норильчане кроме "Папы" везут премьеры последних сезонов, отмеченные экспертами различных фестивалей. Это "Леди Макбет Мценского уезда", "Сны белой земли", "Жди меня… и я вернусь" и детский спектакль "Рикки-Тикки-Тави" Тимура Файрузова, где люди играют животных, а людей — большие куклы. "Сны белой земли" — спектакль Евгения Ибрагимова. Это некие образы, что снятся этой земле, девять месяцев спящей в зиме. Маски, шаманы, какие-то рыбы. Мы летаем в воздухе, попадаем в воду, в нижний мир, где шаманы, камлание. Очень любопытная тема", — рассказала Бабанова.

"Жди меня… и я вернусь" также создан на местных мотивах. Действие происходит в Норильлаге — лагере на севере Красноярского края, входившем в систему ГУЛАГ. В период своего расцвета имел десятки лаготделений и лагпунктов, расположенных на огромной территории региона. Среди его заключенных было много деятелей культуры, актеров, писателей, ученых — они и являются героями спектакля. В 2017 году Норильский Заполярный театр драмы номинировался на "Золотую маску". Тогда конкурсную программу XXIII Национального театрального фестиваля "Золотая маска" в разделе "Драма" завершила постановка режиссера театра и кино, сценариста, драматурга Петра Шерешевского "Дядя Ваня". Соперниками театра на том фестивале стали такие знаменитости, как Лев Додин, Андрей Могучий, Дмитрий Крымов, Евгений Марчелли. Театральная зона Норильлаг — часть истории норильского театра, который появился здесь на рубеже 1941−42 годов — сам город Норильск младше своего театра на 12 лет. В каждом лаготделении создавалась своя труппа, среди актеров были как любители, так и мастера, причем первоклассные, из Москвы и Ленинграда. Всеми правдами и неправдами добывались материалы для декораций и костюмов. "Вот представьте: люди не освобождались от работ, они только на время премьер освобождались от нескольких часов работы. Они на открытом грунте кирками и лопатами роют землю или что-то таскают, а потом снимают бушлаты и изображают красивую жизнь", — рассказала Шебеко.

Описание Экспозиция "Норильлаг" в музее истории освоения и развития Норильского промышленного района © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 1941 году, видя успех лагерной самодеятельности, решено было создать настоящий, профессиональный театр. В Красноярском крае из числа тех, кто не был мобилизован на фронт, набрали артистов и отправили коллектив будущего театра работать на север. "Везли его здесь по Енисею на барже, да еще антрепренер с деньгами опоздал. И первый директор театра играл с комиссарами весь путь от Красноярска до Дудинки в преферанс, выигрывал и таким образом кормил всю труппу", — рассказала Шебеко. Первыми спектаклями нового театра стали "На бойком месте", "На дне", особой популярностью среди находившихся на таймырском севере людей пользовалась постановка с провокационным для лагеря названием — "Без вины виноватые". Первые постановки ставились на импровизированной сцене в бараке-столовой. "Вот представьте себе такую афишу на стене лагерного барака. И неважно, что это Островский, но "без вины виноватые" же", — сказала Шебеко. Шебеко рассказывает, что норильский театр вообще отличался вольнодумством. Местное начальство, комбинатское прежде всего, входившее в худсовет театра, рассуждало таким образом: "мы сами себе здесь хозяева, мы практически отрезаны от большой земли, и если в Москве нельзя поставить Александра Володина, то ставь, но имей в виду, если это будет твой выигрыш, твоя победа творческая, мы, значит, к ней присоединимся. Если твой проигрыш, ты будешь отвечать за него один". Так что репертуар был довольно смелый.

В Норильском театре играли многие известные деятели искусства, среди них была Евдокия Урусова, звезда театра имени Ермоловой. За отказ писать донос на парторга была осуждена, отбывала "срок" на Дальнем Востоке, в 1949 году новый арест. С Урусовой играли опасавшийся ареста и уехавший в Норильск Иннокентий Смоктуновский, приговоренный по статье 58−6 УК РСФСР за шпионскую деятельность к ссылке на поселение Георгий Жженов. Актеры и зрители Актерский коллектив в Норильском Заполярном театре драмы небольшой — 25 человек. Сейчас труппу покинули два актера, что довольно болезненно, говорит Шебеко. Актеров сюда приглашают со всей страны. "Денис Ганин приехал из Омска, Юля Новикова из Красноярска, Коля Каверин из средней полосы России. В Норильске как: если человек около года держится — он уже норильчанин. Есть такие, которые не удерживаются, а есть такие, которые приросли душой к нам", — рассказала Лада Шебеко. Весной 1989 года в Норильск приехал Сергей Ребрий. Его первая роль — конь Вулкан, который вез Золушку на бал. Были роли ученика дьявола, сержанта. В 1991-м молодого артиста заметил режиссер Александр Зыков.

Описание Анна Титова и Сергей Ребрий в сцене из спектакля "Сильвия" Альберта Герни, 2003 год © Сергей Метелица/ТАСС

"Я был глух, слеп и нем, мало чего умел. Стал следить за людьми, смотреть, как они работают, потом меня учил Александр Маркович Зыков. Постепенно приходил опыт, а еще я дотошный, зануда, люблю копаться во всем, разбирать лишнее, отсеивать. Прорабатываю текст словесно, по внутренней линии, внешней, создаю некий образ и надеваю его", — рассказал Ребрий. Будущее Вольнодумие и новации отличали Норильский театр всегда. Вот и сейчас он стал одним из первых в жанре VR-спектакля, поставив пьесу на местные мотивы "Гиперборея. Плато Путорана". Зрители, надев специальные очки, оказываются в виртуальном мире, не вставая из своих кресел попадают на Плато Путорана — одно из самых загадочных и красивых мест в Сибири. "Это, конечно, потрясающе, вот оно — место силы, оно тут, рядом с нами. Мы придумали в спектакле, что город — это как бы средний мир, и мы показываем в очках город, нижний — это шахты, а верхний — Плато Путорана. Надеваешь очки, и как шаман начинаешь по мирам ходить", — рассказала Бабанова.