Арктический плавучий университет вернулся из экспедиции по северным морям

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Арктический плавучий университет (АПУ) на судне "Профессор Молчанов" в пятницу вернулся из рейса в Архангельск, завершив третий этап полярной экспедиции "Трансарктика-2019". Как рассказала ТАСС руководитель экспедиции, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС) Ольга Грипас, экспедиция провела комплекс работ в Белом и Баренцевом морях, на прибрежных территориях, а также спасла терпящую бедствие яхту. "Маршрут, который был запланирован, мы выполнили весь: это Белое море и юго-восточная часть Баренцева моря, мы подошли к Карским воротам - это была граница нашего путешествия. Все работы были проведены, за исключением трех точек, которые мы из-за штормовых условий просто-напросто не смогли сделать в Белом море и возле острова Колгуев. "Профессор Молчанов" также оказал помощь яхте, которая терпела бедствие в Белом море", - сказала Грипас. Спасение в шторм Как рассказал ТАСС капитан судна "Профессор Молчанов" Сергей Хохлов, более 70% времени условия плавания и проведения научных работ были благоприятными. "Но уже за 10 суток до окончания рейса было ясно, что 28-го июля начнется волнение, 29-го раздует до шторма, а 30-го будет ураган. По всем долгосрочным прогнозам было видно. Было огромное желание встать на якорь, спрятаться где-то под берег и отстояться даже где-то в районе Вайгача, только потом следовать в порт Архангельск, но если бы мы выполняли после шторма работы, мы бы пришли только 4-5 августа", - сказал Хохлов.

Поэтому начальник экспедиции и капитан приняли решение пройти в Белое море. Опасности для судна это не представляло, поскольку, по словам капитана, "волна была в кормовую часть судна", но благодаря такому решению "Молчанов" смог прийти на помощь яхте "Крейсер", которая 30 июля потеряла управление в районе острова Сосновец. Как рассказал Хохлов, судно "Академик Николай Страхов", которое первым вышло на поиски яхты, не могло ее обнаружить в течение нескольких часов: парусник не было видно на радарах, а из-за волн высотой до пяти метров очень трудно было рассмотреть. "Ветер в порывах достигал 29 метров в секунду, высота волны до пяти метров была, что выше яхты. "Николай Страхов" провел огромную работу по ее поиску, барражируя по всему горлу Белого моря", - добавил Хохлов. Парусник было необходимо брать на буксир, потому что его могло разбить о скалы или на мелях. По словам собеседника агентства, ситуация была опасной. Архангельский морской спасательный подцентр направил "Профессор Молчанов" на помощь терпящим бедствие. "Ситуация была очень сложная. У них был выбит иллюминатор, захлестывало, вода попадала. Я сказал, что вас несет в проем между Северодвинском и Пертоминском на мели и там разобьет, потому что шторм усиливается, надо уходить ближе к Архангельску. Они сказали, что иллюминатор разбит, и, если они поворачивают, их начинает заливать. Тут без вариантов, их надо было цеплять и уводить под берег", - сказал капитан, пояснив, что пытаться "поймать" яхту начали с рассветом 31 июля, и только с третьего раза ее удалось взять на буксир. "Крейсер" был доставлен в Архангельск, экипаж из шести человек не пострадал. Исследование циклона В составе экспедиции 57 человек, она полностью российская. В рейсе участвовали студенты из МГУ, СПбГУ, Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) и Северного Арктического федерального университета (САФУ). Они учатся на гидрологов, океанологов, гидрохимиков и гидробиологов. "Студенты участвовали во всех практических мероприятиях, начиная от отбора проб и работе на лебедке, и заканчивая химическими анализами в судовой лаборатории. Проявили себя с хорошей стороны абсолютно все, было невероятно приятно наблюдать за их желанием узнать профессию, - поделилась руководитель экспедиции. - Мы, честно говоря, приглядели себе несколько человек, чтобы им сделать потом через какое-то время конкретные предложения по работе". Студент 3 курса по направлению "гидрометеорология" САФУ Евгений Костяков в арктической морской экспедиции оказался в первый раз. В задачу его группы входило исследовать параметры атмосферы - температуру, давление и другие - каждые два часа, что в шторм было непросто. "Погода внесла некоторые коррективы, потому что люди все разные, некоторые вышли в море первый раз, - рассказал он. - Было тяжело, укачивало, но мы справились. Менялись местами, если было совсем трудно". По словам Костякова, по маршруту экспедиция встретила два циклона: один с Балтийского, второй с Каспийского моря. "Второй сильный сейчас пришел с Каспия, и при взаимодействии с антициклоном, который был в Арктике, получилась такая штормовая погода. А холодно - это влияние Арктики", - добавил будущий метеоролог.

Описание Остров Сосновец © Ирина Скалина/ТАСС

Ощущение изменений климата Группа социологов проводила опросы жителей прибрежных территорий, сотрудников метеостанций и маяка на острове Сосновец, ощущают ли они изменения климата. "Изменения чувствуют, как пример привели, что пролив Сосновская Салма между деревней Сосновкой на материке и Сосновцом не замерзает последние несколько лет, или замерзает на очень короткий срок, - рассказала ТАСС руководитель отряда САФУ Людмила Драчкова. - Если раньше они спокойно по зимнику (сезонной дороге, в данном случае ледовой по морю - прим. ТАСС) в Сосновку ездили за продуктами и почтой, что было очень удобно, то сейчас только в феврале зимник начинает работать и действует очень недолгое время". На острове Вайгач жители поселка Варнек тоже рассказали исследователям про последствия изменений климата. Правда кто-то отметил, что ягод и грибов стало больше, а кто-то - наоборот, но большинство опрошенных сообщило, что стало меньше некоторых видов рыб. Анкеты еще будут анализироваться.

Описание Поселок Варнек © Ирина Скалина/ТАСС

В этом году на острове Сосновец, где традиционно бывает много морошки, из-за штормов большого урожая ягод не ожидается, так как были повреждены цветы. На Сосновце экспедиция провела исследования растительных сообществ тундры. " Мы описывали полигональные тундры, выделяли растительные сообщества, которые есть на острове, - отметила Драчкова. - До этого такой комплексной оценки растительных сообществ на Сосновце не было. Нам удалось обнаружить семь отдельных растительных сообществ, четыре мы уже успели описать за время экспедиции. Это много для тундры и маленького острова, тундра на самом деле не скудна и бедна, она разнообразна". Памятники освоения Арктики На мысе Белый Нос и острове Вайгач экспедиция изучала объекты, которые остались с 1930-х годов. В восточной части мыса стояли бараки и были каменоломни, где работали заключенные. Здесь проводились разведывательные работы на руду. Ее нашли, но не в том количестве, чтобы добывать. "Здесь располагалась инфраструктура Вайгачской экспедиции 1933-1934 гг. Сейчас идет руинизирование и заболачивание: те объекты, которые мы описывали четыре года назад, практически провалились в болото, к некоторым уже невозможно подойти - идет естественный природный процесс", - сказала Драчкова. Результаты исследований будут направлены в Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. "Это памятники истории освоения Арктики", - добавила собеседница агентства.

Описание Объект на мысе Белый Нос © Ирина Скалина/ТАСС

На Вайгаче группа исследовала остатки шахт, где в 1930-х добывали полиметаллические руды. Там они были обнаружены, но опять же в не очень больших объемах. "Если в 2016 году на мысе Раздельный из четырех входов в шахты два можно было осмотреть и аккуратно фотографировать, то сейчас остался более-менее свободным один вход. Он полностью затоплен водой. Вход со стороны моря полностью завален породой, видимо, было обрушение", - пояснила представитель САФУ. В месте выработок идет восстановление природного ландшафта, руины активно осваивают животные. "Мы нашли много остатков гнезд и выводок песцов", - добавила она.

Описание Остатки шахт на Вайгаче © Ирина Скалина/ТАСС

Залежи полиметаллических (свинцово-цинковых) руд на Вайгаче нашли в 1921 году, в начале 1930-х годов их начали разрабатывать. Было открыто пять шахт, в которых работали в основном заключенные. "По разным данным, была партия заключенных, которых расстреляли по причине, видимо, бунта. И около 200 человек погибли в 1934 году после затопления шахты", - пояснила Драчкова. Воду пытались откачивать, потом морозить. В итоге рудник затопило окончательно, заключенных еще до начала Великой Отечественной войны отправили в Воркуту. Как рассказали ТАСС участники экспедиции, материалы рейса еще будут обрабатываться. В частности, по словам Грипас, в пробах воды и воздуха в результате экспресс-анализов не было обнаружено превышения нормативов содержания загрязняющих веществ. "Мы превышений не зафиксировали ни в одной точке ни по одному показателю, ни по одной характеристике, - сказала руководитель экспедиции, - но все будет еще исследоваться в стационарной лаборатории".

Описание Остров Вайгач © Ирина Скалина/ТАСС