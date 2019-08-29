Ростуризм сообщил о растущей моде на туризм в Арктику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Арктический туризм становится все более модным направлением, однако для его развития необходимо создавать инфраструктуру, в том числе на региональном уровне. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев на Санкт-Петербургском Арктическом конгрессе "Арктика - территория объединения компетенций".

"Сейчас пришла мода на экзотический арктический туризм в разных ипостасях, которой ранее не было совсем. Она сейчас в растущем находится тренде <…> Люди ищут аутентичности, экологии, острых ощущений, чистого неба и все это они ищут в Арктике <…> За этим спросом, за этой модой, за этой необходимостью человека, естественно пришла индустрия. Прежде всего, круизная мировая индустрия. А это очень мощный и очень мобильный сектор", - сказал Корнеев.

Он добавил, что спрос на такой туризм есть. "Нельзя сказать, что мы здесь находимся в каком-то слабом положении, потому что международный туризм с удовольствие заходит в северные регионы России - Мурманск и Архангельск, Земля Франца Иосифа, Шпицберген, экспедиционные круизы и большие круизы", - отметил Корнеев.

По его словам, для развития круизных направлений в арктических регионах нужно создавать условия на региональном уровне в том числе.