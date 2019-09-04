Экспедиция Северного флота не смогла высадиться на мыс в Арктике из-за тумана и айсбергов

МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Участники комплексной экспедиции Северного флота (СФ), действующей на борту спасательно-буксирного судна "Алтай" в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, не смогли высадиться на мыс Ниля острова Земля Георга из-за непогоды и сложной ледовой обстановки. Об этом в среду сообщила пресс-служба СФ.

"Сложные гидрометеорологические условия, туман и скопление айсбергов помешали высадке группы исследователей на мыс Ниля Земли Георга", - говорится в сообщении. Планируется, что с улучшением погодных условий экспедиционный отряд Севфлота выполнит все намеченные в данной части архипелага исследования.

По данным пресс-службы, ученые уже провели большую работу, в частности, касающуюся наблюдения за животными. Так, специалисты зарегистрировали 717 морских млекопитающих и 23 вида морских птиц. Во всех местах высадок экспедиционных групп проведен сбор биологических материалов белого медведя, северного оленя, песца и птичьих. На острове Вильчека и мысе Мэри Хармсуорт Земли Александры найдены фрагменты рогов, предположительно, реликтового северного оленя.

Также участники провели измерения сезонного талового слоя на ледниках Вылки (Северный остров Новой Земли), Седова (остров Гукера Земли Франца-Иосифа) и Лунном куполе (остров Земля Александры Земли Франца-Иосифа). "Техническая поддержка наземным группам в ходе рейдовых действий на островах оказывалась съемочной группой Русского географического общества с помощью квадрокоптеров", - уточняется в сообщении.

Экспедиция стартовала 15 августа из Североморска. Участники уникального проекта следуют по маршрутам первооткрывателей и исследователей архипелага - Юлиуса Пайера, Фредерика Джексона, Ивлина Болдуина, Георгия Брусилова и других, проводят научные и экологические исследования, изучают объекты военной инфраструктуры советского периода и следы пребывания экспедиций прошлых столетий.