Гидрографическое судно Северного флота "Визир" завершило работы в Баренцевом море

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Гидрографическое судно "Визир" завершило выполнение научно-исследовательских задач в акватории Баренцева моря, говорится в распространенном в понедельник сообщении Северного флота.

"Завтра судно прибудет в пункт своего постоянного базирования в Кольском заливе - Мишуково", - сообщает пресс-служба флота.

За время плавания, которое продолжалось около полутора месяцев, гидрографы обследовали несколько тысяч квадратных километров акватории в центре Баренцева моря, выполнили более 9 тыс. км маршрутного промера, гидрологических и гидрографических исследований, на основании которых будут внесены необходимые корректуры в морские карты обследованных районов Баренцева моря.

В настоящее время в Арктике продолжает исследовательскую деятельность гидрографическое судно "Горизонт", которое находится в море Лаптевых. Еще одна гидрографическая группа Северного флота действует в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа на спасательном буксирном судне "Алтай".