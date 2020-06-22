"Люди крепче скал". Как врачи из Норильска спасли раненых защитников Диксона

Рассказываем об одной из малоизвестных страниц из истории обороны северного порта и о работе норильских врачей в тяжелейших военных условиях.
Врач из лагеря
В Заполярье Владимир Родионов, к тому времени уже опытный хирург 37 лет от роду, оказался незадолго до войны — в 1939 году. Его приговорили к восьми годам по статье 58-6 УК РСФСР (шпионаж, т.е. передача, похищение или собирание с целью передачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным государствам или частным лицам).
Родионова отправили в исправительно-трудовой лагерь на красноярский север, где шло строительство норильского комбината и была острая нехватка специалистов. Осужденный медик работал по специальности.
"Одна из двух небольших лагерных больничек была отдана под хирургическое отделение, в ней я и начал работать. Число коек было 45–50. Не было хирурга и в окружной дудинской больнице. Спустя две недели мне пришлось работать и там, обслуживая 10–12 больных. Один раз в неделю вел амбулаторный прием. Подготовленных кадров для хирургической работы как в той, так и в другой больнице не было. Их пришлось готовить на ходу", — писал потом Родионов в своих воспоминаниях "В каком-то здании наскоро развернули госпиталь...".
"Медицина была очень важна для Норильска. А Родионов был уже состоявшийся хирург, имел заслуги и организаторские способности. Показателен тот факт, что, будучи заключенным, он был руководителем вольнонаемной больницы. Это особенность того времени, которую сейчас многим сложно понять. Строили норильский комбинат все вместе: и заключенные, и вольнонаемные — таковы реалии жизни на севере того времени", — говорит историк Лариса Стрючкова, один из руководителей "Школы краеведов" Норильска.
Медицинскую помощь приходилось оказывать разным людям: заключенным, вольнонаемным, местным жителям, морякам. Родионов вспоминал, как во время пурги делал операцию в чуме: "Под местным обезболиванием был вскрыт гнойный паранефрит" (воспаление околопочечной жировой клетчатки — прим. ТАСС).
В конце 1941 года талантливого хирурга заметило руководство. Так в больнице Норильска появился новый главврач.
Бедствие
"Около трех часов утра 28 августа 1942 года. Я был разбужен звонком начальника комбината генерала А[Александра] А[Алексеевича] Панюкова и получил приказ к шести часам утра подготовить все необходимое для оказания хирургической помощи раненым, пострадавшим при стихийном бедствии. Число пострадавших названо не было, но сказано, что их много. Мне рекомендовали взять с собой кровь для вливаний", — такую запись оставил в своих воспоминаниях Родионов.
Подробностей генерал не сообщил. Медики тогда решили, что, должно быть, на просторах Таймыра геологов или рыбаков постигло какое-то несчастье. Гидросамолетом с аэропорта Валек врачи во главе с Родионовым и начальником санитарного отдела норильского комбината Сергеем Смирновым вылетели на север.
Нелетная погода, низкая облачность, дождь, но через пять часов полета воздушное судно все же доставило их в Диксон. Еще через полчаса медики узнали, что порт подвергся атаке германского крейсера "Адмирал Шеер".
Но так как Родионов, как говорит о нем Лариса Стрючкова, был не только замечательным специалистом-хирургом, но и очень хорошим организатором, задача была выполнена.
"У него счастливо сочетались эти два качества, он умело поставил работу по спасению раненых в Диксоне", — сказала краевед.
Эти слова подтверждают и воспоминания самого Родионова. "Работа по специальности все время сопровождалась организационно-административной работой и подготовкой кадров", — вспоминает доктор.
Центр Севморпути
Диксон, на тот момент молодой арктический порт, был основан в 1915 году. Здесь установили первую в Арктике российскую радиостанцию. К началу войны порт приобрел важнейшее стратегическое значение, рассказал военный историк из Красноярска Алексей Елисеенко. Именно Диксон стал опорным пунктом на Северном морском пути, через него проходили конвои судов с грузами.
Германский флот разработал операцию "Вундерланд" ("Страна чудес"), целью которой было уничтожение советского судоходства в Карском море. Выполнять задачу отправили тяжелый крейсер "Адмирал Шеер" и подводные лодки.
Немецкая разведка получила сведения о том, что в августе 1942 года проливом Вилькицкого, что на северной оконечности Таймыра, будет идти большой советский конвой из четырех ледоколов и почти 20 грузовых судов.
Но рыскавший по Карскому морю крейсер не сумел найти конвой, зато случайно наткнулся на небольшой советский пароход "Александр Сибиряков", перевозивший строителей и полярников.
В неравном бою крейсер утопил слабовооруженного "Сибирякова", однако команда старого парохода сумела послать радиограмму об обнаружении в море немецкого рейдера. Оказавшись раскрытым, немецкий капитан Вильгельм Меендсен-Болькен решил атаковать и разрушить Диксон.
"Успех этой операции мог парализовать советское судоходство в Карском море самое малое на год. Но на пути Кригсмарине (немецкий ВМФ — прим. ТАСС) стали люди, о которых говорят, что они крепче скал. У причала порта Диксона по инициативе лейтенанта Николая Корнякова были установлены два 152-миллиметровых орудия. К бою приготовились находившиеся на диксонском рейде судна: ледокольный пароход "Семен Дежнев" и торговое судно "Революционер". К обороне присоединились добровольцы", — рассказывает Елисеенко.
27 августа 1942 года "Адмирал Шеер" атаковал Диксон. Поселок получил серьезные разрушения, "Дежнев" и "Революционер" были повреждены, но защитники порта оказали отчаянное сопротивление.
Засечь местоположение орудий Корнякова, главной огневой мощи Диксона, немцам не удалось. Атака была сорвана, и крейсеру пришлось отступить, а от высадки десанта отказаться. Пожары были потушены, работа порта и поврежденные суда были восстановлены через несколько дней.
"Сегодня можно услышать мнение, что рейд "Шеера" — авантюра, заранее имевшая мало шансов на успех. Однако если вспомнить крупнейшие битвы Второй мировой войны, то перед нами откроется немало примеров, когда ход сражений решала резервная дивизия, батальон, а то и просто свежая рота солдат, когда несколько танков останавливали движение дивизий врага на несколько часов, а то и дней. Войди немцы в Диксон, сложно просчитать, что бы произошло дальше, ведь этот порт — по сути ворота в становившийся в тот период на ноги крайне значимый для советской промышленности Норильский горнометаллургический район. И в советское время это хорошо понимали, не зря большинство участников обороны были отмечены высокими наградами именно в этот период", — отметил Елисеенко.
Под светом фары
Тяжесть потерь среди защитников Диксона пришлась на пароход "Дежнев", говорит историк. Экипаж потерял семь человек убитыми и 21 ранеными. Прибывшие медики, рассказывает Лариса Стрючкова, сразу распределили раненых по тяжести их состояния и начали оказывать медицинскую помощь.
Была организована операционная, подведено электричество, под светом автомобильной фары Родионов с ассистентами оперировал тяжелораненых, с которыми работали двое суток.
Примерно через десять дней отправились обратно. На этот раз по воде, так как должны были взять с собой раненых, требующих долечивания или повторных операций, вспоминал Родионов. До Дудинки их доставил "Семен Дежнев", затем поездом доехали до Норильска. Долечивали раненых в норильской больнице.
Исследователи считают, что это был важный опыт для норильской медицины, оказавшейся в годы войны оторванной от большой земли. Фактически это было время ее становления.
Именами семи погибших защитников Диксона названы острова в Северном Ледовитом океане.
"Очень много громких имен среди норильских врачей: Владимир Родионов, Виктор Кузнецов, Серафим Знаменский. Все они работали в суровых условиях и создавали местную медицину. В военные годы Норильск не снабжался почти ничем — врачи, брошенные в такую экстремальную ситуацию, изобретали ее решения. Тот же Кузнецов придумал шить раны жилами оленя вместо хирургических ниток", — говорит Лариса Стрючкова.
После войны
В январе 1943 года Родионова досрочно освободили, правда, без права покидать Норильск. Еще через четыре года он был полностью реабилитирован. В общей сложности он проработал на Севере 15 лет.
До 1954 года Родионов оставался на своих должностях — главного хирурга и главного врача лечебно-профилактического объединения, провел более десяти тысяч "различных по сложности операций хирургическим, урологическим, акушерско-гинекологическим и другим больным — большая часть их сделана мною лично", — пишет Родионов в мемуарах.
"Вся организация здравоохранения Норильска, почти с самого ее основания, проходила при моем активном участии. После моего освобождения, в этот же год, ко мне прибыла семья — жена и два малолетних сына", — писал Владимир Родионов в своей книге. Жена Родионова, Клавдия, стала первым директором местного краеведческого музея.
В своей книге Владимир Родионов с особым чувством вспоминает награды: "В разное время в Норильске награжден: орденом "Знак Почета", медалями — "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", значком "Отличник здравоохранения". Имею 18 почетных грамот, 9 благодарностей с занесением в трудовую книжку. Часть из них с премиями. При отъезде из Норильска был объявлен приказ о премировании месячным окладом с формулировкой "За долголетнюю и безупречную работу".
В 1954 году перенес инфаркт и вынужден был уехать на большую землю. Владимир Родионов ушел из жизни в 1969 году.
"Эта когорта врачей, в том числе и Родионов, создали такой феномен, как норильская медицина, — запас прочности, заложенный этими людьми, чувствуется до сих пор", — заключает Лариса Стрючкова.
Андрей Мармышев, Юлия Острогожская
При подготовке текста использовалась книга "О времени, о Норильске, о себе…". Воспоминания. Книга первая. М., "ПолиМЕдиа", 2001 г. Ред-сост. Г.И. Касабова.