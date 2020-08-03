Операция "Догнать ледокол". Как учительница русского стала помкапитана атомного судна

Россия сейчас обладает единственным в мире флотом атомных ледоколов, в него входят атомоходы "50 лет Победы", "Ямал", "Вайгач", "Таймыр" и контейнеровоз "Севморпуть". Женщины в экипажах таких судов уже не редкость, но вот капитанов не было никогда. У Марины Старовойтовой получилось стать вторым помощником капитана "Ямала", и это только первый шаг вперед

С "бала" на корабль — Знаете, а море разное, — сразу после приветствия говорит мне Марина Старовойтова. — Например, Карское, где чаще всего приходится работать, холодное, с частыми туманами и штормами, большую часть года покрыто льдами, в Обской губе вообще вода мутная. А вот Баренцево — под цвет аквамарина, хрусталь с бирюзой, но суровое. У каждого моря свой характер, впрочем, как и у корабля, как и у человека. Она "в моряках" с 2005 года. Прямо из школы, где работала учителем русского и литературы, Марина Старовойтова взяла и приехала в Мурманск. Собрала документы, прошла собеседование в Мурманском морском пароходстве, которому тогда принадлежал весь гражданский морской флот в Мурманске, и вышла на работу в должности дневальной на атомный контейнеровоз "Севморпуть". Это было начало ее морской карьеры. Совпадение? Она говорит, что судьба. — Я просто поняла в один момент, что хочу свою жизнь связать с морем. Можно много говорить о нем, это непредсказуемая стихия, ее надо видеть, чувствовать. Влюбилась в море, дух авантюризма, плюс романтика еще в голове. Да и имя у меня такое — Марина, "морская", — вспоминает девушка.

"Севморпуть" — это единственный в мире атомный транспортный контейнеровоз. Два года на нем отработала Марина, а в 2007-м лихтеровоз надолго встал у причала, экипаж расформировали, само судно хотели переоборудовать, но проект не состоялся. В 2008-м весь атомный ледокольный флот, включая "Севморпуть", был передан из оперативного управления Мурманского морского пароходства в ФГУП "Атомфлот". Как и многие ее коллеги, в период реформ девушка ушла в транспортный флот, тоже поначалу дневальной. Суда там были другого класса — балкера и танкеры. — Я работала в столовой, подавала еду, мыла посуду, следила за порядком. Но внутренне понимала, что это не то, чем мне хотелось бы заниматься всю жизнь, — улыбается Марина. — Рискнула и поступила в Макаровку в Питере. Макаровка — так в гражданском морском флоте называют Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге. Марина Старовойтова поступила на заочное отделение, продолжая ходить в море, и окончила университет в 2014 году, получив диплом судоводителя. Работа в транспортном флоте продолжилась, но уже в другом статусе. Девушка-старпом — Я обратилась в Ассоциацию морских капитанов, прошла обучение, сдала экзамены и получила квалификационное свидетельство матроса 1-го класса, работала уже как все матросы на палубе, занимались швартовкой, зачисткой трюмов, подготовкой к перевозке груза. Это физически тяжелая работа, особенно подготовка трюмов, но работы я не боялась, потому что с детства уже была закалка, — вспоминает Марина. Каждое лето детства Марина проводила в деревне, поэтому к физическому труду и дисциплине была привычна. Природная решительность и упорство тоже сделали свое дело — матрос Старовойтова, пройдя всю цепочку карьерного роста, стала старпомом, а это второй после капитана человек на корабле. Но старший помощник капитана на балкере, где экипаж всего 18–20 человек, еще не предел. Марина продолжала учиться. — Работа в Арктике для меня была не новой, я же начинала на лихтеровозе, который ходил почти тем же маршрутом по Северному морскому пути. Мы на транспортных судах тоже доставляли грузы и в порт Сабетта, и на Котельный, ходили на Землю Франца-Иосифа, и даже Северным морским путем ходили в Китай. Работали, конечно, под проводкой ледоколов. В какой-то момент стало интересно попробовать свои силы на ледоколе. По ту сторону буксирного троса Если транспортные суда перевозят всякие грузы, то ледоколы обеспечивают работу транспортного флота в ледовых условиях: прокладывают ледовый канал, по которому за ними следуют не приспособленные к самостоятельному плаванию в тяжелых ледовых условиях суда. При этом в зависимости от ледовой обстановки и самого судна решается вопрос, пройдет ли оно за ледоколом самостоятельно или будет взято на буксир. На практике во льдах используют два вида буксировки: на коротком, до 40 м, тросе и вплотную — когда буксируемое судно стыкуется с ледоколом, заводя свой нос в специальный вырез на корме ледокола.

Описание Атомный ледокол "Ямал" (на первом плане) © Семен Майстерман/ТАСС

— Операция требует ювелирной точности, надо рассчитать скорость, траекторию, чтобы не ударить и не повредить корпус судна. У меня такого опыта раньше не было. Как это происходит: огромный ледокол должен подойти вплотную к форштевню судна — "взять его в кормовой вырез", вахтенный матрос на корме подсказывает знаками "левее", "правее", происходит стыковка, дальше нос буксируемого судна крепят на ледоколе буксирным тросом. В первый раз делать это было очень сложно и волнительно, но так интересно! Потом, когда все получается, приходит восторг: ты ведешь огромный ледокол 150 м длиной и 30 — шириной, так аккуратно подходишь и — оп, судно на буксире, — не без гордости рассказывает девушка. В должности второго помощника капитана ледокола "Ямал" Марина Старовойтова отработала год. В ее обязанности входит планирование и контроль маршрута атомохода, работа с электронными и бумажными картами. Ей нужно следить за множеством факторов: за ледовой обстановкой, метеопрогнозом, структурой льда, глубинами, за проводимыми судами. Каждый шаг отмечается в судовом журнале, в зоне действия службы управления движением судов ведется радиообмен. — Например, мы часто работаем в Обской губе, там есть определенные точки доклада, необходимо отслеживать ситуацию и сообщать по мере движения, какие точки ты миновал, — поясняет Марина. — Конечно, такая работа требует максимального внимания. Если на транспорте ты проложил маршрут — у нас говорят "сделал предварительную прокладку", и по проложенному курсу следуешь, то на ледоколе ты постоянно находишься в поиске оптимального пути, потому что ты не один, за тобой идет судно. Если это тяжелый лед, то это судно берется на буксир. И несмотря на мой опыт, полученный на транспортах, для меня это было ново, все в профессии открылось по-другому.

Вопрос о том, не помышляет ли стать капитаном, ведь энергии у нее почти как в атомном сердце "Ямала", вызывает улыбку. — Плох тот моряк, который не мечтает стать капитаном. А если серьезно — это очень большая ответственность, быть старшим помощником и тем более капитаном. Здесь нужен опыт, нужно много и продуктивно трудиться. Работу я свою люблю, но загадывать не буду — время покажет и море покажет. "Как я догоняла ледокол" Пока Марина проходила согласование в "Атомфлоте", медкомиссию, оформляла документы, ледокол "Ямал", на который ее распределили, успел уйти в рейс. Пришлось добираться до рабочего места на попутных судах. — Если взглянуть со стороны, это было как в кино, целая операция под названием "как я догоняла ледокол". Буксир из Мурманска доставил меня и моих коллег на борт танкера, который следовал в том же направлении и должен был пройти район работы ледокола, на нем мы и подошли в точку встречи. Ну а дальше по шторм-трапу со своими чемоданами пришлось спускаться в моторную лодку, которую за мной прислали с "Ямала", а затем снова наверх, на борт ледокола, — вспоминает Марина.

Однако такой морской эквилибристикой нашу героиню было не напугать, она тут же добавила, что подъем и спуск по шторм-трапу — это часть привычных для любого моряка упражнений, и когда она работала старпомом на транспорте, нужно было часто спускаться проверять осадку судна. На борту "Ямала" новенькую встретили тепло, в экипаже из сотни человек нашлись боевые товарищи, ранее проверенные в морях, однокашники по Макаровке. — Всегда, когда приходишь на новое судно, есть волнение — как встретит экипаж, как воспримет. Поднимаясь на борт "Ямала", я ожидала встретить знакомые лица, я их встретила, чему была очень-очень рада, мы вместе работали на АЛВ "Севморпуть", с кем-то вместе в университете учились, конечно, я сразу взбодрилась, штурманский состав — очень дружелюбные ребята, знают свое дело, все мне объяснили и показали. Наставник у меня был очень хороший — Герасимов Сергей Николаевич, он старпом, я проходила у него стажировку. Так что я почувствовала себя эмоционально комфортно, а это тоже очень важно! Сутки на ледоколе поделены на шесть равных временных отрезков по четыре часа — вахты. Каждый несет вахту по четыре часа через восемь, согласно графику. Марина Старовойтова заступает ежедневно в 8 утра и в 8 вечера. Жизнь после вахты — В свободное время кто куда, а я обычно в спортзал, их у нас на ледоколе два: большой, для командных игр, я хожу в волейбол играть, второй — меленький, тренажерный. Есть бассейн с забортной водой, ее подогревают. Есть огромная библиотека, шахматный клуб, рекомендуется и на прогулки выходить на вертолетную площадку, — перечисляет Марина. Но позже признается, что первым делом в любую свободную минутку старается выйти на связь с сыном. 9-летний Артем ждет маму из долгих рейсов в небольшом городке Унеча в Брянской области. Там и сама Марина родилась и выросла, там живет ее семья, оттуда она уже много лет приезжает в Мурманск, чтобы уйти в очередной рейс. — Сейчас рейсы по четыре месяца, а когда работала на транспортном флоте, бывало и вдвое дольше, самый продолжительный вышел 11 месяцев и несколько дней. Вот тогда конечно тяжело было вдалеке от родных. Спасает то, что есть спутниковый телефон и интернет. Бывает, что уроки с сыном делаем в WhatsApp. Меня часто спрашивают, что самое сложное в работе. Так вот могу сказать, что самое сложное — это разлука с близкими, когда уезжаешь из дома, понимая, что обнимешь родных минимум через 120 дней! Атомный ледокол может непрерывно находиться в море до пяти лет без перегрузки ядерного топлива, в порт он заходит только для того, чтобы сменить экипаж и пополнить запас продовольствия. Улыбка "Ямала" Ледокол "Ямал" получил свое имя в 1992 году и тогда же был спущен на воду, а заложен — в 1986 году на Балтийском судостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе в Ленинграде как модернизированная версия проекта 10521 "Арктика" под именем "Октябрьская революция". В 2000 году ледокол совершил экспедицию к Северному полюсу для встречи третьего тысячелетия. "Ямал" — девятое судно, достигшее Северного полюса, всего же он совершил 48 рейсов к макушке Земли. — Нет больше нигде в мире ни одного ледокола с улыбающейся акульей пастью. По этой зубастой улыбке "Ямал" узнают везде, — рассказывает Марина. — Акулья пасть появилась у него в 1994 году, когда он возил детей из разных стран мира на Северный полюс, с тех пор так и ходит во льдах, "улыбаясь" встречным судам, эта улыбка уже стала мировым брендом.