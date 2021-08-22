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АО "Кронштадт" на "Армии-2021" впервые представило беспилотный вертолет БВС-ВТ 450

Его максимальная взлетная масса - 450 кг

КУБИНКА, /Московская обл./, 22 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" впервые представила на форуме "Армия-2021" беспилотный вертолет БВС-ВТ 450, способный работать на высотах от 50 до 3,5 тыс. м, передает корреспондент ТАСС.

Его максимальная взлетная масса - 450 кг, БВС-ВТ может вести мониторинг объектов транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, использоваться для наблюдения за экологической обстановкой, говорится в описании вертолета, представленного на площадке форума.

БВС-ВТ 450 может применяться для доставки оборудования, при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров, может использоваться для экологической экспертизы на суше и над водой в сложных климатических условиях, для проведения химобработки посевов. Беспилотник может развивать скорость до 150 км/ч, крейсерская скорость - 90 км/ч. Продолжительность полета составляет шесть часов. Для взлета и посадки беспилотнику достаточно площадки 20х20 м.

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РоссияНовая техника ВС РФ"Армия-2021"
"Армия-2021"
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