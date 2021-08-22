Компания "Кронштадт" на "Армии-2021" показала беспилотный вертолет для Арктики и пустыни

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Компания "Кронштадт" впервые представила на форуме "Армия-2021" беспилотный вертолет БВС-ВТ 450, способный работать в любых регионах от Арктики до пустыни. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе компании.

"Беспилотное воздушное судно вертолетного типа БВС-ВТ 450 разработки входящего в компанию "Кронштадт" НПП "Стрела" впервые представлено на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Вертолет сможет выполнять работы в любых регионах от Крайнего Севера до пустынь на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе.

Беспилотный вертолет максимальной массой 450 кг может использоваться для мониторинга объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, промышленности, наблюдения за экологической обстановкой. "Аппарат также предназначен для координации действий при чрезвычайных ситуациях, тушения небольших природных и техногенных пожаров, доставки грузов и может использоваться в сельском хозяйстве для химической обработки полей", - уточнили в компании. В пресс-службе отметили, что "Кронштадт" сможет производить до 30 таких беспилотников в год.

"При стандартном исполнении БВС-ВТ 450 может работать в диапазоне температур от -30 градусов до +40 градусов. Но для конкретного заказчика из определенных регионов может быть изготовлен и поставлен комплекс с БВС в нужном климатическом исполнении вплоть до температур от -50 до + 50 градусов", - привели в пресс-службе слова генерального директора АО "Кронштадт" Сергея Богатикова.