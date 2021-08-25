КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" предложит инозаказчикам фрегаты "Гепард-3.9" с повышенной ударной мощью. Об этом сообщил ТАСС глава корпорации Ренат Мистахов на полях Международного военно-технического форума "Армия-2021".

"Для продвижения проекта 11661 "Гепард-3.9" разработан новый концепт с увеличением водоизмещения в связи с установкой на фрегаты крылатых ракет вертикального запуска", - сказал он.

Ранее зеленодольские корабелы поставили во Вьетнам две пары "Гепардов", одна - в ударном варианте, вторая - в противолодочном. Два корабля этого проекта находятся в составе Каспийской флотилии ВМФ России.

Отвечая на вопрос о возможности новых заказов со стороны Вьетнама, Мистахов сказал: "Планы и желание продолжить успешное сотрудничество по линии ВТС с Социалистической Республикой Вьетнам конечно есть. Но основным сдерживающим фактором в переговорах стала пандемия. Необходимо время, чтобы открылись границы, и тогда появится понимание в тех или иных проектах. С другой стороны, мы стараемся постоянно предлагать инозаказчикам что-то интересное".

По его словам, для продвижения проекта 11661 "Гепард-3.9" разработали новый концепт с увеличением водоизмещения, в связи с установкой на фрегаты крылатых ракет вертикального запуска. При этом за основу взяли тот корпус, который зарекомендовал себя, в том числе, в боевых условиях.

"Главная ударная сила ВМС иностранных государств - это корветы и фрегаты, способные эффективно бороться с надводными, подводными и воздушными целями, а также корабли, способные охранять границу, бороться с пиратами и выполнять иные локальные задачи. Среди основных российских проектов в этом классе - сторожевой корабль проекта 11661 "Гепард-3.9", - отметил Мистахов.