Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев, задействованных в Карабахе

Они также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев, которые совершали марш в Нагорный Карабах. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

"Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Горис и Степанакерт", - отметили в военном ведомстве.