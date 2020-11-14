Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев, задействованных в Карабахе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев, которые совершали марш в Нагорный Карабах. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.
"Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Горис и Степанакерт", - отметили в военном ведомстве.
Вертолеты контролируют прекращение огня и военных действий в зоне конфликта, а также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава.
Восемь вертолетов ранее были доставлены самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военно-транспортная авиация за трое суток перебросила в Нагорный Карабах 1 103 военнослужащих, 168 единиц техники.