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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Российские вертолеты начали сопровождать колонны миротворцев, задействованных в Карабахе

Они также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава
© Минобороны РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрыли колонны миротворцев, которые совершали марш в Нагорный Карабах. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в субботу.

"Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома "Эребуни" в населенные пункты Горис и Степанакерт", - отметили в военном ведомстве.

Вертолеты контролируют прекращение огня и военных действий в зоне конфликта, а также осуществляют мониторинг доставки материально-технического имущества и личного состава.

Восемь вертолетов ранее были доставлены самолетами военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" на аэродром в Ереване.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военно-транспортная авиация за трое суток перебросила в Нагорный Карабах 1 103 военнослужащих, 168 единиц техники.

 

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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