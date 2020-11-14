Колонна российских миротворцев проследовала в Степанакерт

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Развертывание российского миротворческого контингента осуществляется в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорнокарабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 км из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автотехника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из РФ самолетами ВКС России на аэродром Эребуни. Российская военная полиция обеспечивает безопасность движения колонн. На наблюдательных постах осуществляется контроль за прекращением военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, а также поддержание безопасности движения транзитного транспорта и пресечение противоправных действий в отношении мирного населения.

Миротворческий контингент состоит из контрактников, прошедших спецподготовку для выполнения миротворческих задач, в т. ч. по изучению норм международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах. Миротворцы оснащены современным вооружением, военной и специальной техникой, в том числе БТР-82А, бронеавтомобилями "Тигр" и "Тайфун". Основу российского контингента составят подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Переброска миротворцев с аэродрома Ульяновск-Восточный осуществляется самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 и Ан-124. Для контроля соблюдения договоренностей сторонами конфликта предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления операцией в районе Степанакерта развернуто командование российских миротворческих сил.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00:00 мск 10 ноября было объявлено о полном прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военные подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях.