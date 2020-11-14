В Минобороны РФ сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", - сказал генерал.

Он добавил, что "на 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки".

Конашенков уточнил, что в зоне ответственности "Юг" развернуты в общей сложности 14 постов, в зоне ответственности "Север" выставлено три наблюдательных поста, "сегодня планируется завершить выставление еще пяти постов в данной зоне".

По словам Конашенкова, подразделения российской военной полиции с субботы начинают проведение патрулей в Нагорном Карабахе. "С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал генерал.

Официальный представитель также сообщил, что при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибших.

Генерал добавил, что основные силы российских миротворцев продолжают прибывать и размещаться в Нагорном Карабахе. В районах развертывания наблюдательных постов работают саперы и готовятся позиции.

Также продолжается переброска миротворцев РФ самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124, добавил генерал. По его словам, российские военные самолеты с начала проведения миротворческой операции выполнили 95 рейсов, в том числе за последние сутки 22 раза, сообщил Конашенков.

Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте. Для выполнения задач, предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности военнослужащих РФ ведется непрерывное взаимодействие с генштабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, с 00:00 мск 10 ноября было объявлено о полном прекращении всех военных действий в Нагорном Карабахе. Военные подразделения Азербайджана и Армении остаются на занимаемых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.