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Новый серийный патрульный катер "Раптор" принят в состав ВМФ

Торжественная церемония приема состоялась на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. 17-й по счету новый патрульный катер проекта 03160 "Раптор" принят в состав ВМФ России, сообщили в субботу в пресс-службе флота.

"Торжественная церемония приема в состав ВМФ и подъема Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.

Эти катера серийно строятся на заводе "Пелла" для несения патрульной службы , доставки и высадки групп морских пехотинцев численностью до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, участия в поисково-спасательных операциях.

Экипаж катера - три человека. Он развивает скорость до 50 узлов. Броневая защита - бронепанели класса Бр4, иллюминаторы с пулестойким стеклом. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62-мм.

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