Командующий миротворцами России в Карабахе заявил, что по национальности - табасаранец

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Командующий группировкой миротворцев РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что родился в Дагестане и по национальности является табасаранцем.

Ранее в интернете активно обсуждался вопрос, что командующий группировкой миротворцев РФ по национальности является азербайджанцем, в то время как Азербайджан наряду с Арменией является одной из сторон нагорнокарабахского конфликта.

"Что касается моей национальности, если это так всем интересно, я родился в Республике Дагестан, являюсь по национальности табасаранцем. Никакого отношения к соседнему государству по национальности я не имею", - сообщил Мурадов.

Он подчеркнул, что для него, как для офицера, нет национальности - он выполняет свои задачи по предназначению. Приказы верховного главнокомандующего и министра обороны РФ, непосредственных начальников являются для него приказами к исполнению, отметил Мурадов.