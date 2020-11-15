Еще два российских Ан-124 доставили в Армению миротворцев и бронетехнику

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Два российских самолета Ан-124 доставили из Ульяновска в Ереван около 30 миротворцев, а также бронетехнику. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Два самолета Ан-124 "Руслан" российской военно-транспортной авиации доставили в аэропорт Еревана бронетехнику и личный состав подразделений 15-й миротворческой бригады", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что самолетами Ан-124 переброшены около 30 военнослужащих, а также 10 бронетранспортеров БТР-82А и средства материально-технического обеспечения. "После разгрузки, осмотра и подготовки техники прибывшие подразделения 15-й миротворческой бригады в составе воинских колонн совершат 300-километровый марш в район сосредоточения (город Горис)", - добавили в военном ведомстве.

Переброска российских миротворцев в зону нагорнокарабахского конфликта идет в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в Карабахе. Предполагается, что в общей сложности там будут размещены 1 960 военнослужащих с техникой. Основу российского контингента составят подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командный пункт миротворческой операции развернут в Степанакерте.