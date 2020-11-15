Оперативная группа МЧС России вылетела в Нагорный Карабах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оперативная группа МЧС России из 30 человек вылетела из подмосковного аэропорта Жуковский для оказания помощи населению Нагорного Карабаха. Об этом воскресенье сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - сказал он.

Кроме того, в готовность приведена сводная группировка из 150 специалистов спасательных центров министерства и 20 единиц техники. В случае необходимости оказания медицинской помощи местному населению МЧС готово направить аэромобильный госпиталь.

Ранее в воскресенье в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России сообщили, что Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. Для наращивания его группировки с воскресенья осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время группировку также нарастят за счет сил и средств Погранслужбы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти. 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования для Нагорного Карабаха. В его состав вошли представители МЧС, МИД и ФСБ, представители других "заинтересованных федеральных органов исполнительной власти", решение организационных вопросов возложено на Минобороны.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.